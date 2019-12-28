Hasta eşinin ve "kimsesiz" köyünün bekçisi Mustafa dedeye ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hasta eşinin ve 'kimsesiz' köyünün bekçisi Mustafa dedeye ziyaret - Son Dakika

Hasta eşinin ve "kimsesiz" köyünün bekçisi Mustafa dedeye ziyaret

6 saat önce

Bilecik'te bir grup vatandaş, Söğüt ilçesine bağlı Sırhoca köyünde alzaymır hastası eşiyle yaşayan ve "kimsesiz" köyüne bekçilik yapan Mustafa Turgutoğlu'nu ziyaret etti.

Hasta eşinin ve

Bilecik'te bir grup vatandaş, Söğüt ilçesine bağlı Sırhoca köyünde alzaymır hastası eşiyle yaşayan ve "kimsesiz" köyüne bekçilik yapan Mustafa Turgutoğlu'nu ziyaret etti.

Söğüt Tarih, Araştırma, Düşünce ve Kültür Sanat Derneği ile Bilecik Belediyesi Turizm Koordinatörlüğü üyeleri Anadolu Ajansının gündeme getirdiği Sırhoca köyünün bekçisi Turgutoğlu'nu ve eşini evinde ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Turgutoğlu'nun ve eşinin yaşam hikayesini dinleyen grup, köyde gezinti yaptı.

Grup üyeleri, foto safaride fotoğraf sanatçısı Muharrem Daşan'ın çektiği Mustafa Turgutoğlu'nun portre fotoğrafını çerçeveletip kendisine hediye etti.

Ziyarette, Bilecik Belediyesi Turizm Koordinatörü ve Yaşayan Şehir Müzesi Müdürü Mesut Ünver ve Bilecik Belediyesi Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi Alan Rehberi Ertuğrul Gündüz, Turgutoğlu'na çeşitli hediyeler verdi.

Bilecik, Söğüt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 09:54 Kaynak: AA
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