Hasta evlatlarına duyduğu sevgiyle zorlukları aşıyor - Son Dakika
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Hasta evlatlarına duyduğu sevgiyle zorlukları aşıyor

6 saat önce

Adana'da biri down sendromlu, diğeri ise nadir görülen mikrosefali rahatsızlığı olan iki çocuk sahibi anne, ömrünü adadığı evlatlarını hayata bağlamak için çabalıyor.

Hasta evlatlarına duyduğu sevgiyle zorlukları aşıyor, System.String[]

Adana'da biri down sendromlu, diğeri ise nadir görülen mikrosefali rahatsızlığı olan iki çocuk sahibi anne, ömrünü adadığı evlatlarını hayata bağlamak için çabalıyor.

Sarıçam ilçesinde Ömer ve Sevda Yılmaz çifti, 7 yaşındaki down sendromlu kızları Melek ve 4 yaşındaki beyin gelişimi tamamlayamadığı için mikrosefali rahatsızlığı bulunan oğulları Eser'in mutluluğu için mücadele ediyor.

Beyin gelişimini tam olarak tamamlayamayan ve sürekli bebek gibi bakıma muhtaç olan oğlunun bir an olsun yanından ayrılmayan 28 yaşındaki anne Yılmaz, down sendromlu kızının eğitimi için de çaba harcıyor.

Anne Sevda Yılmaz, AA muhabirine, tüm hayatının gözü gibi baktığı evlatları Melek ve Eser olduğunu söyledi.

İlk hamileliğinin çok iyi geçtiğini ve hiçbir sıkıntıyla karşılaşmadığını dile getiren anne Yılmaz, ilk göz ağrıları kızı Melek'in doğumuyla büyük sevinç yaşadıklarını ancak bunun sadece bir gün sürdüğünü anlattı.

Doğumdan bir gün sonra kızına down sendromu teşhisi konulduğunu belirten Yılmaz, o an ilk kez duydukları bu rahatsızlıkla yıkıldıklarını aktardı.

Kendisinin rahatsızlığı hemen, eşinin ise belli bir süre sonra kabullendiğini anlatan Yılmaz, "Hemen araştırma yaptım, hastalığın ne olduğunu öğrendim. Down sendromlu çocuk sahibi olan ailelerle tanıştım. Onların da yardımıyla kızım için ne yapabileceğim konusunda bilgi sahibi oldum. Melek ile ilgili altı aylıkken özel eğitimlere başladık." diye konuştu.

İkinci kez mutluluk ve hüznü bir arada yaşadılar

Anne Yılmaz, kızı Melek ile ilgilenirken her şeyin çok iyi gittiğini ve ona arkadaş olması, gelişimine biraz olsun katkı sağlayabilmesi adına ikinci çocuğu düşündüklerini belirtti.

Oğlu Eser'e hamileliğinin yedinci ayında da bu sefer mikrosefali rahatsızlığıyla tanıştıklarını dile getiren Sevda Yılmaz, down sendromlu kızı Melek'ten sonra ikinci bir yıkım daha yaşadıklarını fakat bu sefer daha çabuk toparlandıklarını dile getirdi.

Mikrosefaliyle ilgili de araştırmalara başladıklarını anlatan anne Yılmaz, "Mücadeleye başladık. Günüm hep ev ve hastanede geçiyor. Mutlu olsunlar, hasta olmasınlar ben bir şey istemiyorum. Oğlum sürekli ateşleniyor ve hastaneye yatmak zorunda kalıyoruz. Bazen iki güne bir bazen de her gün hastaneye gittiğimiz oluyor." dedi.

Evde fizik tedavi isteği

Kızı Melek'in özel merkezde eğitim aldığını dile getiren Yılmaz, oğlunun ise bir bebek gibi olduğunu, rahatsızlığı dolayısıyla yürüyemediğini, gözlerinin tam görmediğini, işitmesinde de sıkıntı olduğunu ifade etti.

Tek dileğinin oğlu için eve bir fizyoterapistin gelmesi olduğunu anlatan anne, "Eser'in, evde fizik tedavi görmesini istiyorum çünkü fizik tedavi merkezine kayıtlıyız sürekli hastanelerde olduğumuz için hiç gidemiyoruz ve kaydımız düşüyor ayrıca down sendromlu kızım ve sürekli hasta olan oğlumla fizik tedaviye gitmek çok zor oluyor." ifadesini kullandı.

Adana, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 11:08 Kaynak: AA

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