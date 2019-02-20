Hasta Gibi Girdiler, Oksijen Tüpünün Borularını Çaldılar

Tokat'ın Niksar ilçesinde devlet hastanesine hasta gibi girerek bakır oksijen borusu çaldığı tespit edilen 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde devlet hastanesine hasta gibi girerek bakır oksijen borusu çaldığı tespit edilen 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Niksar Devlet Hastanesine akşam saatlerinde gelen 4 kişiden birisi tekerlekli sandalyeye otururken diğerleri de ona yardım etme bahanesiyle hastane acil kısmından giriş yaptı. Daha sonra yangın merdiveni boşluğundan üçüncü zemin kata inen şahıslar ellerinde bavulla dışarı çıkarak hızlıca uzaklaştı. 6 bin liralık 150 kilo ağırlığındaki oksijen tüplerine bağlanan bakır borularının çalındığının fark edilmesinin ardından durum polis ekiplerine haber verdi. Harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri şahısların emniyette kayıtları bulunan S.S (30), R.Ş. (38), C.Y. (41) ve M.A.Ç. (43) olduğunu belirledi. Polis ekiplerince yapılan çalışma sonucu dört kişiden S.S. ve R.Ç. kısa sürede yakalandı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hırsızlık şüphelisi firari iki kişiyi ise arama çalışmaları devam ediyor. - TOKAT

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