Hasta Gibi Girdiler, Oksijen Tüpünün Borularını Çaldılar
1 saat önce
Hasta gibi girdiler, oksijen tüpünün borularını çaldılarTOKAT - Tokat'ın Niksar ilçesinde devlet hastanesine hasta gibi girerek bakır oksijen borusu çaldığı tespit edilen 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Hasta gibi girdiler, oksijen tüpünün borularını çaldılar
TOKAT - Tokat
'ın Niksar
ilçesinde devlet hastanesine hasta gibi girerek bakır oksijen borusu çaldığı tespit edilen 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Niksar Devlet Hastanesine akşam saatlerinde gelen 4 kişiden birisi tekerlekli sandalyeye otururken diğerleri de ona yardım etme bahanesiyle hastane acil kısmından giriş yaptı. Daha sonra yangın merdiveni boşluğundan üçüncü zemin kata inen şahıslar ellerinde bavulla dışarı çıkarak hızlıca uzaklaştı. 6 bin liralık 150 kilo ağırlığındaki oksijen tüplerine bağlanan bakır borularının çalındığının fark edilmesinin ardından durum polis ekiplerine haber verdi. Harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü
asayiş ekipleri şahısların emniyette kayıtları bulunan S.S ve M.A.Ç. olduğunu belirledi. Polis
ekiplerince yapılan çalışma sonucu dört kişiden S.S. ve R.Ç. kısa sürede yakalandı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hırsızlık şüphelisi firari iki kişiyi ise arama çalışmaları devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 03:09 Kaynak: İHA
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