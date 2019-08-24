Son Dakika Haberleri: Hasta gibi hastaneye gidip, yaşlılara yankesicilik yaptılar
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Hasta gibi hastaneye gidip, yaşlılara yankesicilik yaptılar

18 dakika önce

Mersin'de hasta olmadıkları halde hastaneye giderek yalnız olan yaşlıların cebinden yankesicilik yöntemiyle cüzdan, telefon ve paralarını aldığı iddiasıyla gözaltına alan 65 yaşındaki 1 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hasta gibi hastaneye gidip, yaşlılara yankesicilik yaptılar, System.String[]

Mersin'de hasta olmadıkları halde hastaneye giderek yalnız olan yaşlıların cebinden yankesicilik yöntemiyle cüzdan, telefon ve paralarını aldığı iddiasıyla gözaltına alan 65 yaşındaki 1 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kendilerinin de yaşlı olmasını kullanarak yaşlıların cebindekileri alan şahıs, emniyet çıkışı hakkındaki iddiaları kabul etmedi. Polis tutuklanan şahısla birlikte hareket eden bir kişiyi de aramayı sürdürüyor.


Edinilen bilgiye göre, rahatsızlığı nedeniyle Toros Devlet Hastanesi'ne giden müşteki E.A., hastanenin asansöründe 2 kişinin kendisini şıkıştırarak, 300 lirasını aldığını söyleyerek polise şikayetçi oldu. Verilen eşgaller üzerine çalışma başlatan Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yandol Büro Amirliği ekipleri, hastanenin güvenlik kamera görüntülerini tek tek izledi. Yapılan inceleme ve çalışmalar sonucunda şahısların daha öncede bu suçlardan kayıtları bulunan M.A. ve K.Ö. olduğu belirlendi. Şahısların daha öncede hasta olmadıkları halde hastanelere giderek kendileri gibi tek ve yaşlı insanları asansörde yada kimsenin olmadığı yerde sıkıştırarak para ve telefonlarını aldıkları tespit edildi. Şahısları yakalamak için çalışma başlatan ekipler, 65 yaşındaki K.Ö. isimli şahsı Mersin Tren Garında yakalayarak, gözaltına aldı.


Emniyetteki ifadesinin ardından Adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şahıs emniyet çıkışı hakkındaki iddiaları kabul etmezken, polis tutuklanan şahısla birlikte hareket eden bir kişiyi de aramayı sürdürüyor. - MERSİN

Devlet Hastanesi, Mersin, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 10:23 Kaynak: İHA
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