Hasta hamile kedinin imdadına Beyşehirli anneler yetişti

Beyşehir ilçesinde, yavrusu karnında ölen ve kanaması olan bir hamile kedinin imdadına Beyşehirli anneler yetişti.



Edinilen bilgiye göre, sosyal medyada "Beyşehir'in anneleri" olarak faaliyet gösteren bir grup kadın, yavrusu karnında ölen hamile kedi için yine sosyal medyada yapılan yardım çağrısı üzerine harekete geçti.

Tıbbi müdahalenin yapılabilmesi amacıyla ücret olarak istenen 400 lira hayvansever kadınlar tarafından kısa sürede toplanarak hayvan sahibi aileye ulaştırıldı.

Bir veteriner kliniğine götürülen hamile kedi, yapılan operasyonun ardından ölü yavrusu karnından alınarak kurtarıldı.



Beyşehir'in Anneleri Grubu Yöneticisi Melek Şahap, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede yaşayan 10 bin anneye ulaşan bir sosyal medya grubu olduklarına vurgu yaparak, sadece kadınlara değil, yardıma ihtiyacı olan her kesime ulaşıp dertlerine derman olmaya çalıştıklarını söyledi.