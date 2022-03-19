Son dakika 3. sayfa: Hasta ihbarına giden ambulans otomobille böyle çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika 3. sayfa: Hasta ihbarına giden ambulans otomobille böyle çarpıştı: 5 yaralı

19.03.2022 11:49

Son dakika haberi: Hasta ihbarına giden ambulans otomobille böyle çarpıştı: 5 yaralı Ambulansın çarpmanın etkisiyle savrulduğu anlar güvenlik kameralarına yansıdı Ters yönden gelen ambulans hızla gelen çarpmanın şiddetiyle iş yerinin duvarında askıda kaldı Antalya'nın Manavgat ilçesinde hasta almaya giden...

Hasta ihbarına giden ambulans otomobille böyle çarpıştı: 5 yaralı

Ambulansın çarpmanın etkisiyle savrulduğu anlar güvenlik kameralarına yansıdı

Ters yönden gelen ambulans hızla gelen çarpmanın şiddetiyle iş yerinin duvarında askıda kaldı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde hasta almaya giden ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. İş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıyan kazada, otomobilin hızlı olduğu, ambulansın ters yönden geldiği gözlenirken, ambulansın çarpmanın şiddetiyle iş yerinin duvarında askıda kaldığı görüldü.

Kaza Aşağı Pazarcı mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 112 Acil çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine Aşağı Pazarcı Mahallesi istikametine gitmekte olan Mehmet Karataş'ın kullandığı 07 VU 740 plakalı ambulansa, İbrahim Sözen Caddesi istikametine gitmekte olan Latifhan Yatgın'ın kullandığı 07 ACR 11 plakalı otomobil yandan çarptı.

Ambulans, çarpmanın şiddetiyle otomobil ile yol kenarında bulunan işyerinin duvarı arasında askıda kalırken, araç sürücüleri Mehmet Karataş ve Latifhan Yatgın ile ambulansta görevli Eşe Eyiklibilir, Hanife Çetin, otomobilde yolcu olarak bulunan Yakup Acar yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine trafik ekipleri ve çok sayıda ambulans sevk edilirken, yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Manavgat'ta bulunan hastanelere kaldırıldı.

Kaza sonrası araçların kaldırılması uzun sürdü. Otomobilin altına girmesi nedeniyle işyerinin duvarıyla otomobil arasında askıda kalan ambulans, otomobilin çekiciye alınma çalışması sırasında devrilme tehlikesi geçirdi. 2. Çekicinin gelmesi ve ambulansı halatla bağlamasının ardından önce otomobil, ardından da ambulans kaza yerinden kaldırıldı.

Son dakika 3. sayfa: Hasta ihbarına giden ambulans otomobille böyle çarpıştı: 5 yaralı
Son dakika 3. sayfa: Hasta ihbarına giden ambulans otomobille böyle çarpıştı: 5 yaralı
Son dakika 3. sayfa: Hasta ihbarına giden ambulans otomobille böyle çarpıştı: 5 yaralı
Son dakika 3. sayfa: Hasta ihbarına giden ambulans otomobille böyle çarpıştı: 5 yaralı
Son dakika 3. sayfa: Hasta ihbarına giden ambulans otomobille böyle çarpıştı: 5 yaralı
Son dakika 3. sayfa: Hasta ihbarına giden ambulans otomobille böyle çarpıştı: 5 yaralı
Son dakika 3. sayfa: Hasta ihbarına giden ambulans otomobille böyle çarpıştı: 5 yaralı
Son dakika 3. sayfa: Hasta ihbarına giden ambulans otomobille böyle çarpıştı: 5 yaralı
Son dakika 3. sayfa: Hasta ihbarına giden ambulans otomobille böyle çarpıştı: 5 yaralı
Son dakika 3. sayfa: Hasta ihbarına giden ambulans otomobille böyle çarpıştı: 5 yaralı
Son dakika 3. sayfa: Hasta ihbarına giden ambulans otomobille böyle çarpıştı: 5 yaralı

YORUMLAR
500
ADIYAMAN'DA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI 5 YARALI ADIYAMAN'DA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI 5 YARALI ÜMRANİYE'DE YANGIN İHBARINA GİDEN İTİFAİYE ARACI KAZA YAPTI ÜMRANİYE'DE YANGIN İHBARINA GİDEN İTİFAİYE ARACI KAZA YAPTI

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Hasta ihbarına giden ambulans otomobille böyle çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
11:48 Arsenal'ın orta saha oyuncusu Thomas Partey, Müslüman oldu!
11:48 Elif Çakal uçurumdan düşüp ölmüştü! Arkadaşları hakkında istenen ceza belli oldu
11:46 Oğlunun sevgilisine tecavüz edip, intiharına neden olan adama hakim de patladı: Karından da mı utanmadın?
11:28 İşgal sonrası ilk canlı yayında bir anda ortadan kaybolunca herkes şaşırdı! Putin, teknik kesinti kurbanı oldu
11:22 Herkes onun peşinde ama Fenerbahçe üç yılı garantiledi! Serbest kalma bedeli ise çok yüksek
11:14 Simgelerin köprüsü: Çanakkale 1915! İşte o simgeler ve anlamları
11:02 Putin şartlarını artırdı, 3 şart 5'e çıktı: Aralarında Kırım ve NATO şartları da var
10:58 Her zaman fit: Irmak Ünal'a sevenlerinden 10 puan
10:47 Galatasaray'ın yıldızı Omar, Norveç milli takımından affını istedi
10:29 Rusya: Ukrayna'daki özel operasyonda ilk kez Kinjal hipersonik füzesi kullanıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2022 12:27:58. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Hasta ihbarına giden ambulans otomobille böyle çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement