Hasta ihbarına giden ambulans otomobille çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Hasta ihbarına giden ambulans otomobille çarpıştı: 5 yaralı

20.03.2022 00:59
Hasta ihbarına giden ambulans otomobille çarpıştı: 5 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hasta almaya giden ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hasta almaya giden ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. İşyerlerinin güvenlik kameralarına yansıyan kazada, otomobilin hızlı olduğu, ambulansın ters yönden geldiği gözlenirken, ambulansın çarpmanın şiddetiyle işyerinin duvarında askıda kaldığı görüldü.

Kaza Aşağı Pazarcı mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 112 Acil çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine Aşağı Pazarcı Mahallesi istikametine gitmekte olan Mehmet Karataş'ın kullandığı 07 VU 740 plakalı ambulansa, İbrahim Sözen Caddesi istikametine gitmekte olan Latifhan Yatgın'ın kullandığı 07 ACR 11 plakalı otomobil yandan çarptı.

Ambulans, çarpmanın şiddetiyle otomobil ile yol kenarında bulunan işyerinin duvarı arasında askıda kalırken, araç sürücüleri Mehmet Karataş ve Latifhan Yatgın ile ambulansta görevli Eşe Eyiklibilir, Hanife Çetin, otomobilde yolcu olarak bulunan Yakup Acar yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine trafik ekipleri ve çok sayıda ambulans sevk edilirken, yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Manavgat'ta bulunan hastanelere kaldırıldı.

Kaza sonrası araçların kaldırılması uzun sürdü. Otomobilin altına girmesi nedeniyle işyerinin duvarıyla otomobil arasında askıda kalan ambulans, otomobilin çekiciye alınma çalışması sırasında devrilme tehlikesi geçirdi. 2. Çekicinin gelmesi ve ambulansı halatla bağlamasının ardından önce otomobil, ardından da ambulans kaza yerinden kaldırıldı. - ANTALYA

YORUMLAR
500
Kontrolden çıkan ticari araç palmiyeye çarptı: 2 yaralı Kontrolden çıkan ticari araç palmiyeye çarptı: 2 yaralı Kamyona arkadan çarpan otomobil sürücüsü ağır yaralandı Kamyona arkadan çarpan otomobil sürücüsü ağır yaralandı

Otomobil, Ambulans, Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hasta ihbarına giden ambulans otomobille çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
01:00 Poyrazköy önlerinde kargo gemisi arızası yaptı! Boğaz trafiği bir süreliğine durduruldu
00:54 Kara Kartal teknik direktör Valerien Ismael'le anlaşma sağladı! Tecrübeli hoca, derbide takımın başında olacak
00:07 AK Partili isimden asgari ücret hakkında "her kesime müjde" açıklaması: Haziranda duyurulacak
00:04 Mallorca'da forma giyen tecrübeli futbolcu Vedat Muriqi'ten olay itiraf: Bunu hazmedemiyorum
00:01 Osmaniye'de polis memuru evinde ölü halde bulundu
23:32 Lewandowski'den yeni rekor! Başarılı performansıyla adını tarihe yazdırdı
23:02 Karantinada olan bir tutukluya doktor yerine gardiyanın baktığı iddiaları yalanlandı!
22:37 Ümit Milli Takım'a, Arda Güler'in çağırılmaması tepki çekmişti! Eleştirilere jet hızında cevap verildi
22:00 Kara Kartal'da Ghezzal isyanı! Hatayspor karşılaşmasından sonra açtı ağzını yumdu gözünü
21:31 Ülkemizde 19 Mart günü koronavirüs sebebiyle 105 kişi hayatını kaybetti, 17 bin 328 yeni vaka belirlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2022 01:08:47. #1.12#
SON DAKİKA: Hasta ihbarına giden ambulans otomobille çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement