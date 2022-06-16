Samsun'un Terme ilçesinde rahatsızlanan H.D.adlı kadın rahatsızlanınca Terme Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Beyin damarında tıkanma olduğu tespit edilen H.D.'nin Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne sevkine karar verildi. Samsun'dan havalanan Sağlık Bakanlığı 'na bağlı ambulans helikopter Terme ilçesine giderek hasta H.D'yi alıp Samsun'daki ambulans helikopter pistine götürdü. Hasta kadın buradan kara ambulansına nakledilip Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Kaynak: İHA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Samsun, Terme, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Hasta kadın ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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