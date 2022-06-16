Hasta kadın ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Hasta kadın ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı

16.06.2022 16:05

Hasta kadın ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı Samsun'da beyin damarı tıkalı olan kadın ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi.

Hasta kadın ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı

SAMSUN - Samsun'da beyin damarı tıkalı olan kadın ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi.

Samsun'un Terme ilçesinde rahatsızlanan H.D.adlı kadın rahatsızlanınca Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin damarında tıkanma olduğu tespit edilen H.D.'nin Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevkine karar verildi. Samsun'dan havalanan Sağlık Bakanlığı'na bağlı ambulans helikopter Terme ilçesine giderek hasta H.D'yi alıp Samsun'daki ambulans helikopter pistine götürdü. Hasta kadın buradan kara ambulansına nakledilip Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Hasta kadın ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı
Hasta kadın ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı
Hasta kadın ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı
Hasta kadın ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı

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Kaynak: İHA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Samsun, Terme, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hasta kadın ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hasta kadın ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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