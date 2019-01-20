Hasta Kadın, Karla Kaplı Yolda 500 Metre Sedyeyle Taşındı
48 dakika önce
ADIYAMAN'ın Sincik ilçesinde yolu kar nedeniyle kapanan köyde rahatsızlanan Fatma Alpaydın'a (77), sağlık ekipleri yürüyerek ulaşabildi.
ADIYAMAN'ın Sincik
ilçesinde yolu kar nedeniyle kapanan köyde rahatsızlanan Fatma Alpaydın'a (77), sağlık ekipleri yürüyerek ulaşabildi. Ekiplerin sedye ile 500 metre ilerideki ambulansa taşıdığıı Alpaydın, hastaneye kaldırıldı.
Düdan köyünde oturan Fatma Alpaydın öğle saatlerinde nefes darlığı nedeniyle rahatsızlanınca yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Ambulansla yola çıkan ekipler, kar nedeniyle kapalı olan yolda ilerleyemedi. Ambulanstan inen ekipler, bez sedye alarak yaklaşık 500 metre mesafedeki Alpaydın'ın evine yürüdü. Alpaydın'ı sedyeye alıp ambulansa taşıyan ekipler, Sincik Devlet Hastanesi
'ne götürdü. Tedaviye alınan Alpaydın'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Fatma Alpaydın, sağlık çalışanlarına teşekkür etti. - Adıyaman
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 08:49 Kaynak: DHA
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