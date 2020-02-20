Hasta kadın saatler süren çalışmayla hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hasta kadın saatler süren çalışmayla hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika

Hasta kadın saatler süren çalışmayla hastaneye ulaştırıldı

6 saat önce

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yolu kar ve tipi nedeniyle kapanan köyde hastalanan kadın, ekiplerin 5 saatlik yol açma çalışmasıyla hastaneye kaldırıldı.

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yolu kar ve tipi nedeniyle kapanan köyde hastalanan kadın, ekiplerin 5 saatlik yol açma çalışmasıyla hastaneye kaldırıldı.

İlçeye 35 kilometre uzaklıktaki Kızıleniş köyünde yaşayan ve şiddetli göğüs ağrısı çeken 70 yaşındaki Melek Ağaç'ın yakınları 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi.

İhbarın ardından kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köye ambulansla gidemeyen sağlık görevlileri, kara yolları ekiplerinden yardım istedi.

Bölgeye giden ekipler, yaklaşık 5 saatlik çalışma sonucu köy yolunu ulaşıma açtı.

Köye ulaşan sağlık görevlileri, hasta Ağaç'ı yapılan ilk müdahale sonrası Refahiye Devlet Hastanesine kaldırdı.

Ağaç'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hasta kadın saatler süren çalışmayla hastaneye ulaştırıldı

Erzincan, Refahiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 11:03 Kaynak: AA
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