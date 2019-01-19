Hasta Kadının İmdadına Mehmetçik Yetişti
37 dakika önce
Elazığ'da kar nedeniyle yolu kapalı bulunan bir köyde hastalanan kadının imdadına jandarma ekipleri yetişerek hastaneye ulaşmasını sağladı.
Elazığ
'da kar nedeniyle yolu kapalı bulunan bir köyde hastalanan kadının imdadına jandarma ekipleri yetişerek hastaneye ulaşmasını sağladı.
Elazığ'da en çok kar yağışının etkili olduğu yerlerden biri olan Karakoçan
ilçesinde bazı köylere kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor. Yolların açılması için ekipler bölgede çalışma yaparken, ilçeye bağlı Akpınar
köyünde Diabet hastası Meryem
Kocabey, rahatsızlandı. Kocabey'in yakınları durumu 112 Acil Komuta Merkezine bildirdi. Kar ve tipi nedeniyle bölgeye helikopter ve ambulans gidememesi üzerine devreye yakın bölgede bulunan Yeşilbelen Jandarma
Karakolundaki Mehmetçik ve İl Özel İdare ekipleri girdi. Mehmetçik karlı yolları aşarak bölgeye yaya olarak ulaşarak hasta kadını alıp, ekiplerin beklediği noktaya kadar getirdi. Daha sonra hasta kadın ekipler tarafından ilçe devlet hastanesine kaldırılarak tedavisi yapılması sağlandı. - ELAZIĞ
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 05:40 Kaynak: İHA
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