Son Dakika Haberleri: Hasta Kadının İmdadına Mehmetçik Yetişti

Hasta Kadının İmdadına Mehmetçik Yetişti

37 dakika önce

Elazığ'da kar nedeniyle yolu kapalı bulunan bir köyde hastalanan kadının imdadına jandarma ekipleri yetişerek hastaneye ulaşmasını sağladı.

Hasta Kadının İmdadına Mehmetçik Yetişti, System.String[]
Elazığ'da kar nedeniyle yolu kapalı bulunan bir köyde hastalanan kadının imdadına jandarma ekipleri yetişerek hastaneye ulaşmasını sağladı.

Elazığ'da en çok kar yağışının etkili olduğu yerlerden biri olan Karakoçan ilçesinde bazı köylere kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor. Yolların açılması için ekipler bölgede çalışma yaparken, ilçeye bağlı Akpınar köyünde Diabet hastası Meryem Kocabey, rahatsızlandı. Kocabey'in yakınları durumu 112 Acil Komuta Merkezine bildirdi. Kar ve tipi nedeniyle bölgeye helikopter ve ambulans gidememesi üzerine devreye yakın bölgede bulunan Yeşilbelen Jandarma Karakolundaki Mehmetçik ve İl Özel İdare ekipleri girdi. Mehmetçik karlı yolları aşarak bölgeye yaya olarak ulaşarak hasta kadını alıp, ekiplerin beklediği noktaya kadar getirdi. Daha sonra hasta kadın ekipler tarafından ilçe devlet hastanesine kaldırılarak tedavisi yapılması sağlandı. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 05:40 Kaynak: İHA

Kar, Elazığ, Güncel
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