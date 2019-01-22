Son Dakika Haberleri: Hasta Kadının Yardımına Belediye Ekipleri Koştu

Hasta Kadının Yardımına Belediye Ekipleri Koştu

1 saat önce

Mersin'in Erdemli ilçesinde kar nedeniyle kapanan yol, belediye ekiplerince açılarak diyabet hastası kadın hastaneye götürüldü.

Hasta Kadının Yardımına Belediye Ekipleri Koştu, System.String[]
Mersin'in Erdemli ilçesinde kar nedeniyle kapanan yol, belediye ekiplerince açılarak diyabet hastası kadın hastaneye götürüldü.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Erdemli ilçesine bağlı Sorgun Mahallesi'nde yaşayan ve kar nedeniyle hastaneye gidemeyen diyabet hastası Hatice Yılmaz'ın yardımına büyükşehir belediyesi ekipleri yetişti.

Yılmaz'ın eşi Mitat Yılmaz'ın sosyal medya aracılığıyla ulaştığı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, belediye ekiplerine kar nedeniyle kapanan yolun açılması talimatını verdi.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler tarafından yolun açılmasıyla Yılmaz, diyabet hastası eşini hastaneye götürdü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mitat Yılmaz, eşinin kısa süre önce ayağından ameliyat olduğunu ve kontrol için hastaneye gitmeleri gerektiğini belirtti. Kar nedeniyle evden çıkamadıklarını aktaran Yılmaz, "Büyükşehir Belediye Başkanımızın sosyal medya hesabına mesaj attım. Büyük bir duyarlılıkla bize yardım etti. Ekipleri göndererek yolumuzu açtı" ifadelerini kullandı.

Hastaneye ulaştıktan sonra gerekli muayenesi yapılan Hatice Yılmaz da Kocamaz'a teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 05:12 Kaynak: AA

Mersin, Erdemli, Kar, Güncel
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