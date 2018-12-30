Son Dakika Haberleri: Hasta Kadının Yardımına Ekipler Yetişti

Hasta Kadının Yardımına Ekipler Yetişti

1 saat önce

Van'ın Erciş ilçesinde yolu kardan kapanan mahallede rahatsızlanan kadın, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye yetiştirildi.

Hasta Kadının Yardımına Ekipler Yetişti, System.String[]
Van'ın Erciş ilçesinde yolu kardan kapanan mahallede rahatsızlanan kadın, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye yetiştirildi.

Erciş ilçesine 45 kilometre uzaklıktaki Karlıkaya Mahallesi'nde rahatsızlanan 44 yaşındaki Mevlüde Çevik'in yakınları yetkilileri arayıp, kar nedeniyle yollarının kapalı olduğunu bildirerek yardım istedi.

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım Onarım Daire Başkanlığına bağlı karla mücadele ekipleri, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla yolu açtı.

Yolun açılmasının ardından mahalleye ulaşan sağlık ekipleri, Çevik'i Erciş Devlet Hastanesine ulaştırdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 02:07 Kaynak: AA

Kar, Van, Erciş, Sağlık
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