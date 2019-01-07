Son Dakika Haberleri: Hasta Kadınlar Kardan Kapalı Yollar Açılarak Hastaneye Ulaştırıldı

Hasta Kadınlar Kardan Kapalı Yollar Açılarak Hastaneye Ulaştırıldı

1 saat önce

BİNGÖL'de kar nedeniyle evlerinde mahsur kalan hasta 2 kadın, saatler süren yol açma çalışmalarının ardından hastaneye ulaştırılarak, tedaviye alındı.

Hasta Kadınlar Kardan Kapalı Yollar Açılarak Hastaneye Ulaştırıldı, System.String[]
BİNGÖL'de kar nedeniyle evlerinde mahsur kalan hasta 2 kadın, saatler süren yol açma çalışmalarının ardından hastaneye ulaştırılarak, tedaviye alındı.

Bingöl'ün Adaklı ilçesine bağlı Sancak köyünde Halime Tüz'ün yaşadığı kalp ve böbrek yetmezliği rahatsızlığı nedeniyle yakınları sağlık ekiplerinden ambulans talebinde bulundu. Köy yolunun kar nedeniyle kapalı olmasından dolayı, sağlık ekipleri, Bingöl 49'uncu Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı'ndan helikopter istedi. Görüş mesafesinin olmaması nedeniyle helikopterin uçuş yapamayacağı bilgisi verilmesi üzerine bu kez, Sağlık İl Müdürlüğü, AFAD, İl Özel İdare, Karayolları ekipleri köye ulaşmak için harekete geçti.

Bir diğer hasta kurtarma operasyonu ise Bingöl merkeze 20 kilometre uzaklıkta bulunan Kırkağıl köyünde oldu. Belkıse Özgüven (70), durumunun kötü gitmesi üzerine, sağlık ekiplerinden ambulans talebinde bulunuldu. İhbarı alan sağlık ekipleri, kar nedeniyle köy yolunun kapalı olması ihtimali üzerine Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) ile paletli ambulans Özgüven için harekete geçirdi. Yoğun uğraş sonucu köye ulaşan sağlık ekipleri, Özgüven'e burada yaptıkları ilk müdahalenin ardından paletli ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi'ne getirilerek, tedavi altına alındı. 

- Bingöl

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 05:44 Kaynak: DHA

3. Sayfa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kar ve Tipi Nedeniyle Yaylada Mahsur Kalan 4 Kişiden Biri Hayatını Kaybetti Tam 3 Milyon Tane! Ahırda Yetiştirdiği Solucanlar Ekmek Kapısı Oldu

Başörtülü Kadınlara Hakaret Ettiği İddia Edilen Deniz Çakır'dan İlk Açıklama Arkadaşının Evindeki Partiye Katılan Genç Kadın, Balkondan Düşerek Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2019 19:15:08. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hasta Kadınlar Kardan Kapalı Yollar Açılarak Hastaneye Ulaştırıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]