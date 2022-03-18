Hasta kar nedeniyle ambulansa kadar iş makinesi ile taşındı - Son Dakika
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Hasta kar nedeniyle ambulansa kadar iş makinesi ile taşındı

18.03.2022 11:39
Hasta kar nedeniyle ambulansa kadar iş makinesi ile taşındı

Rize'nin Pazar ilçesi Kuzeyce köyünde rahatsızlanan vatandaşın imdadına Özel İdare ekipleri yetişti.

Rize'nin Pazar ilçesi Kuzeyce köyünde rahatsızlanan vatandaşın imdadına Özel İdare ekipleri yetişti.

İlçenin Kuzeyce köyünde gece saat 03.00'da rahatsızlanan 62 yaşındaki Umiye Uyumaz için yakınları ambulans için sağlık ekiplerine haber verdi, Bölgeyi etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken 112 Acil sağlık ekiplerin Rize Özel İdaresi ekiplerinden yolun açılması için yardım istedi. Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan yolu ambulans çıkamayınca bu kez Rize Özel İdare ekiplerine ait iş makinesi ile köye ulaşıldı. Hasta Umiye Uyumaz ambulansa kadar iş makinesi ile taşınırken, ambulansa konulmasının ardından Çayeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - RİZE

Hasta kar nedeniyle ambulansa kadar iş makinesi ile taşındı

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112 Acil, Ambulans, Rize, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hasta kar nedeniyle ambulansa kadar iş makinesi ile taşındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hasta kar nedeniyle ambulansa kadar iş makinesi ile taşındı - Son Dakika
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