Son Dakika Haberleri: Hasta Kardeşler, Saatler Süren Çalışmayla Hastaneye Yetiştirildi

Hasta Kardeşler, Saatler Süren Çalışmayla Hastaneye Yetiştirildi

1 saat önce

Bingöl'de kar nedeniyle yolu kapalı olan bir köyde ateşi yükselen 2 kardeş, ekiplerin 6 saat süren çalışmasıyla hastaneye yetiştirildi.

Hasta Kardeşler, Saatler Süren Çalışmayla Hastaneye Yetiştirildi, System.String[]
Bingöl'de kar nedeniyle yolu kapalı olan bir köyde ateşi yükselen 2 kardeş, ekiplerin 6 saat süren çalışmasıyla hastaneye yetiştirildi.

Bingöl'de etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok köy yolu ulaşıma kapandı. Özellikle Karlıova'ya bağlı köylerde kar kalığının 1 metreye ulaştığı öğrenildi. Kar nedeniyle yolu kapalı olan Karlıova ilçesine bağlı Karlıca köyünde ikamet eden Gazi Yüksel'in çocukları Beytullah (8) ve Ayetullah'ın (7) ateşi yükseldi. Çocukların ateşini düşüremeyen aile sağlık ekiplerinden yardım istedi. Bunun üzerine UMKE ekiplerinin paletli ambulansları devreye girdi. Paletli ambulans ile köye 6 saatte ulaşan ekipler iki kardeşi alarak ambulansın beklediği noktaya getirdi. Kardeşler ilçe devlet hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

Kardeşlerin durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BİNGÖL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 02:51 Kaynak: İHA

Karlıova, Kar, Bingöl, Güncel
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