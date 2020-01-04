Hasta kardeşlerin hayalini yunus timleri gerçekleştirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hasta kardeşlerin hayalini yunus timleri gerçekleştirdi - Son Dakika

Hasta kardeşlerin hayalini yunus timleri gerçekleştirdi

7 saat önce

HATAY'ın İskenderun ilçesi Emniyet Müdürlüğü'nde görevli yunus timleri, nörofibromatozis (NF) hastası kardeşlerin hayalini gerçekleştirdi.

Hasta kardeşlerin hayalini yunus timleri gerçekleştirdi, System.String[]

HATAY'ın İskenderun ilçesi Emniyet Müdürlüğü'nde görevli yunus timleri, nörofibromatozis (NF) hastası kardeşlerin hayalini gerçekleştirdi. İhsan Kıbrıslı (24) ile kardeşi Yasin Kıbrıslı (16) polis üniforması giyip, ekip otosu ile şehir turu yaptı.

Meydan Mahallesi'nde sinir hücreleri dokusunun büyümesi ve gelişimin etkileyen nörofibromatozis hastası İhsan Kıbrıslı ile kardeşi Yasin Kıbrıslı,  evlerine ziyarete gelen yunus timlerine en büyük hayallerinin yunus polisleriyle birlikte şehir turu atmak olduğunu anlattı. Gelişim bozukluğu bulunan kardeşlerin talebi İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş'e bildirildi. Güneş, talebin yerine getirilmesi için ekiplere izin verdi.

İskenderun Emniyet Müdürlüğü'nde toplanan yunus ekipleri, sirenler çalarak kardeşlerin evine geldi. İhsan'a üniforma giydiren polisler, aracın ön koltuğuna oturtup, 'Bugün ekip amiri sensin' diyerek sirenler eşliğinde yola çıktı. Bu sırada okulda olan Yasin'i de alan ekipler, 2 kardeşe şehir turu attırdı. Evine getirilen İhsan ve kardeşi Yasin, ailesine teslim edildi.

Anne Mehtap Kıbrıslı, "Bugün İhsan için çok önemli ve tarihi bir gün, tüm polislere ve emniyet müdürüne teşekkür ediyorum" dedi.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 11:01 Kaynak: DHA
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