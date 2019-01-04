Hasta Kargayı İyileştirip Özgürlüğüne Kavuşturdu
1 saat önce
Soğuk hava şartlarından etkilenen bir karga uçamayarak Küçükçekmece'de kendisini yere bıraktı.
Soğuk hava şartlarından etkilenen bir karga uçamayarak Küçükçekmece
'de kendisini yere bıraktı. Sırılsıklam halde bulduğu kargayı kurutarak yeniden özgürlüğüne kavuşturan hayvansever ise davranışıyla soğuk günlerde herkesin içini ısıttı.
Soğuk hava şartlarından etkilenen bir karga uçamayarak Küçükçekmece'de kendisini yere bıraktı. Yerdeki karganın sesini duyan Mustafa Bilinç isimli bir vatandaş ise hemen karganın yardımına koştu. Hayvansever, sırılsıklam olan kargayı daha fazla üşümemesi için bir tişörte sararak evine götürdü. Kargayı kurutma makinesiyle kurutan vatandaş, iyileşmesi için elinden geleni yaptı. Duyarlı vatandaş, bir süre sonra besleyip iyileştirdiği kargayı tekrar özgürlüğüne kavuşturdu. Hayvansever bu davranışıyla soğuk günlerde herkesin içini ısıttı.
"Herkesin hayvanlara karşı duyarlı olmasını isterim"
Soğuk hava şartlarında hayvanların unutulmaması gerektiğini ifade eden Mustafa Bilinç, "Hava şartlarından dolayı bir karga esir düşmüş. Çığlık sesleriyle yanına gittim. Ölecek gibiydi. Onu sarıp sarmaladım eve götürdüm. Saç kurutma makinesiyle biraz ısıtıp yemek yedirdim, kendini toparladı. Hatta saldırmaya başladı, tekrar serbest bıraktım. Herkesin hayvanlara karşı duyarlı olmasını isterim. 2019'da hayvanlara karşı zararsız bir yıl olmasını dilerim. Hayvanları çok seviyorum" dedi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 11:25 Kaynak: İHA
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