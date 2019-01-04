Son Dakika Haberleri: Hasta Kargayı İyileştirip Özgürlüğüne Kavuşturdu

Hasta Kargayı İyileştirip Özgürlüğüne Kavuşturdu

1 saat önce

Hasta kargayı iyileştirip özgürlüğüne kavuşturdu Hayvansever davranışıyla soğuk kış günlerinde herkesin içini ısıttı Sokakta bulduğu hasta kargayı iyileştirip özgürlüğüne kavuşturduİSTANBUL - Soğuk hava şartlarından etkilenen bir karga uçamayarak Küçükçekmece'de kendisini yere bıraktı.

Hasta kargayı iyileştirip özgürlüğüne kavuşturdu
Hayvansever davranışıyla soğuk kış günlerinde herkesin içini ısıttı
Sokakta bulduğu hasta kargayı iyileştirip özgürlüğüne kavuşturdu

İSTANBUL - Soğuk hava şartlarından etkilenen bir karga uçamayarak Küçükçekmece'de kendisini yere bıraktı. Sırılsıklam halde bulduğu kargayı kurutarak yeniden özgürlüğüne kavuşturan hayvansever ise davranışıyla soğuk günlerde herkesin içini ısıttı.
Soğuk hava şartlarından etkilenen bir karga uçamayarak Küçükçekmece'de kendisini yere bıraktı. Yerdeki karganın sesini duyan Mustafa Bilinç isimli bir vatandaş ise hemen karganın yardımına koştu. Hayvansever, sırılsıklam olan kargayı daha fazla üşümemesi için bir tişörte sararak evine götürdü. Kargayı kurutma makinesiyle kurutan vatandaş, iyileşmesi için elinden geleni yaptı. Duyarlı vatandaş, bir süre sonra besleyip iyileştirdiği kargayı tekrar özgürlüğüne kavuşturdu. Hayvansever bu davranışıyla soğuk günlerde herkesin içini ısıttı.
"Herkesin hayvanlara karşı duyarlı olmasını isterim"
Soğuk hava şartlarında hayvanların unutulmaması gerektiğini ifade eden Mustafa Bilinç, "Hava şartlarından dolayı bir karga esir düşmüş. Çığlık sesleriyle yanına gittim. Ölecek gibiydi. Onu sarıp sarmaladım eve götürdüm. Saç kurutma makinesiyle biraz ısıtıp yemek yedirdim, kendini toparladı. Hatta saldırmaya başladı, tekrar serbest bıraktım. Herkesin hayvanlara karşı duyarlı olmasını isterim. 2019'da hayvanlara karşı zararsız bir yıl olmasını dilerim. Hayvanları çok seviyorum" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:53 Kaynak: İHA

Küçükçekmece, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yamaçtan Kopan Kayalar 10 Katlı Binanın Üzerine Düştü, Vatandaşlar Evlerini Terk Etti İnternetini Paylaşanlar Dikkat! Hapse Girebilirsiniz

Bir Pazarcı, 10 Poşet Getirene 1 Kilo Portakal Bedava Veriyor Fatma Şahin, Pazarda Vatandaşlara Bez Torba Dağıttı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 14:09:08. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hasta Kargayı İyileştirip Özgürlüğüne Kavuşturdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]