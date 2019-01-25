Son Dakika Haberleri: Hasta Karlı Yollarda "Merdivenle" Taşınarak Ambulansa Ulaştırıldı

Hasta Karlı Yollarda "Merdivenle" Taşınarak Ambulansa Ulaştırıldı

1 saat önce

Bingöl'de bir köyde rahatsızlanan genç, yolların kardan kapalı olması nedeniyle merdivenle ambulansa kadar taşındı.

Hasta Karlı Yollarda
Bingöl'de bir köyde rahatsızlanan genç, yolların kardan kapalı olması nedeniyle merdivenle ambulansa kadar taşındı.

Kar yağışının en çok etkili olduğu Bingöl'ün Karlıova ilçesinde çetin geçen kış hayatı olumsuz etkiliyor. İlçeye bağlı Hacılar köyünde bir süre önce ameliyat olan Ömer Erdoğan rahatsızlandı. Bunun üzerine ailesi durumu 112 Acil Komuta Merkezine bildirdi. İlçede bulunan ambulans bölgeye gönderildi. Kar nedeniyle köy yolunun 1 kilometrelik kısmı kapalı olunca aile ve yakınları da devreye girdi. Demir merdiveni sedye yapan vatandaşlar, hasta genci koyarak karlı yolları geçip, ambulansa ulaştı. Hasta ambulansla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan gencin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. - BİNGÖL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 02:29 Kaynak: İHA

Hacılar, Karlıova, Kar, Bingöl, 3. Sayfa
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