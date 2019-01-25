Son Dakika Haberleri: Hasta Karlı Yollarda "Merdivenle" Taşınarak, Ambulansa Ulaştırıldı

Hasta Karlı Yollarda "Merdivenle" Taşınarak, Ambulansa Ulaştırıldı

1 saat önce

Hasta karlı yollarda "merdivenle" taşınarak, ambulansa ulaştırıldıBİNGÖL - Bingöl'de bir köyde rahatsızlanan genç, merdivenle karla kaplı yolda taşınıp hazır bekleyen ambulansa ulaştırıldı.

Hasta karlı yollarda "merdivenle" taşınarak, ambulansa ulaştırıldı

BİNGÖL - Bingöl'de bir köyde rahatsızlanan genç, merdivenle karla kaplı yolda taşınıp hazır bekleyen ambulansa ulaştırıldı.
Kar yağışının en çok etkili olduğu Bingöl'ün Karlıova ilçesinde çetin geçen kış, hayatı olumsuz etkiliyor. İlçeye bağlı Hacılar köyünde yaşayan ve bir süre önce ameliyat olan Ömer Erdoğan rahatsızlandı. Bunun üzerine ailesi durumu 112 Acil Komuta Merkezine bildirdi. İlçede bulunan ambulans bölgeye gönderildi. Kar nedeniyle köy yolunun 1 kilometrelik kısmı kapalı olunca aile ve yakınları da devreye girdi. Demir merdiveni sedye yapan vatandaşlar, hastayı koyarak karlı yolları geçip, ambulansa ulaştı. Hasta ambulansla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan hastanın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 05:03 Kaynak: İHA

Karlıova, Kar, Bingöl, 3. Sayfa
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