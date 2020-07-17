Hasta karyolasının tamiratını da Büyükşehir yapıyor - Son Dakika

Hasta karyolasının tamiratını da Büyükşehir yapıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin 2005 yılından başlattığı hasta karyolası hizmetinde yatağı arızalanan hastalara tamir desteği veriyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin 2005 yılından başlattığı hasta karyolası hizmetinde yatağı arızalanan hastalara tamir desteği veriyor.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü 2005 yılında başlatılan proje kapsamında yatalak ve bakıma muhtaç hastalara hasta karyolası desteği veriyor. Arızalanan karyolalar ayrıca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce tamir ediliyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nca yürütülen Evde Bakım Hizmeti, hasta ve hasta yakınları için önemli bir görevi yerine getiriyor. Evde Bakım Hizmeti'nde görevli personel hastanın durumunu inceleyerek rapor tutuyor. İlgili doktor ve yetkililer tarafından incelenen raporlar onaylandıktan sonra elektrikli hasta karyolası vatandaşın hizmetine sunuluyor.


Sağlık personellerinin tespiti sonucu hasta karyolası; yatağa bağımlı, yürüme zorluğu çeken, solunum sıkıntısı çeken veya akciğer hastalığı bulunup nefes darlığı pozisyonunda yatması gereken vatandaşlara veriliyor. Elektrikli ve mekanik olan hasta karyolası ile hastanın rahatça hareket ettirilmesi, böylece hastaların günlük bakımlarının daha kolay yapılabilmesi sağlanıyor. Yatalak hastaların tedavi süreçlerinin uzun süreli olmasından dolayı karyola uzun süreli kullanılıyor.


Hasta karyolası ve tamiratı ile ilgili 153 Çağrı Merkezi'ne gelen talep doğrultusunda vatandaştan randevu alınarak gerekli işlemler yapılıyor. Evde Bakım Hizmetini gerçekleştiren ekipler vatandaştan gerekli bilgiyi alıp, malzeme temini gerçekleştikten sonra tamirini sağlıyor. - KOCAELİ

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 15:03 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hasta karyolasının tamiratını da Büyükşehir yapıyor - Son Dakika
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