Son Dakika Haberleri: Hasta kedi, ameliyatla sağlığına kavuşturuldu
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Hasta kedi, ameliyatla sağlığına kavuşturuldu

58 dakika önce

Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekipleri, hasta kediyi tedavi ederek sağlığına kavuşturdu.

Hasta kedi, ameliyatla sağlığına kavuşturuldu, System.String[]

Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekipleri, hasta kediyi tedavi ederek

sağlığına kavuşturdu.


Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğü tarafından sokak hayvanlarına yönelik

çalışmalar aralıksız devam ediyor.


Veteriner Müdürlüğü ekipleri, 153 ihbar hattına gelen bir ihbarı değerlendirerek, hasta kediyi Yavuz Selim Mahallesi'nde bulunduğu yerden alıp tedavi etti.


Veteriner Hekim Yusuf Işık tarafından gerçekleştirilen operasyonda, genital

bölgesinde tümör varlığı tespit edilen kedi, önce kısırlaştırıldı, daha sonra tümör dokusu

ameliyatla alınarak, hayvan tedavi edildi. Kedinin kısa sürede eski sağlığına kavuşacağı belirtildi.

Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 07:12 Kaynak: AA
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