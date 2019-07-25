Son Dakika Haberleri: Hasta kedi tedavi edildi
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Hasta kedi tedavi edildi

1 saat önce

Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekipleri, FİP hastalığına yakalanan yavru kediyi tedavi edip, sahiplendirdi.

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Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekipleri, FİP hastalığına yakalanan yavru kediyi tedavi edip, sahiplendirdi.

Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğü tarafından sokak hayvanlarına yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Duyarlı vatandaşlar tarafından yapılan ihbar neticesinde Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekipleri tarafından bulunduğu yerden alınıp merkezde tedavi edilen hasta kedi, hayvan sever bir aile tarafından sahiplenildi.

Konu ile ilgili bilgi veren Adıyaman Belediyesi'nde görevli Veteriner Hekim Yusuf Işık, FİP teşhisi koydukları kediyi müşahede altına alıp, yoğun tedavi süreci sonunda sağlığına kavuşturduklarını söyleyerek, "Sağlığına kavuşan kedimiz, hayvan sever bir ailemiz tarafından sahiplenildi. Bu bizim mutluluğumuzu ikiye katladı" dedi.

Yetkililer, sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarının aralıksız devam edeceğini de sözlerine ekledi. - ADIYAMAN
Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 01:29 Kaynak: İHA
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