Hasta kedinin yardımına İlkadım ekipleri koştu - Son Dakika

Hasta kedinin yardımına İlkadım ekipleri koştu

07.11.2020 14:04
Hasta kedinin yardımına İlkadım ekipleri koştu, System.String[]

İlkadım ilçesinde korona virüs nedeniyle ev karantinasında olan bir vatandaşın hastalanan kedisinin tedavi edilmesi talebi, İlkadım Belediyesi Sağlık İşleri ekipleri tarafından yerine getirildi.

İlkadım ilçesinde korona virüs nedeniyle ev karantinasında olan bir vatandaşın hastalanan kedisinin tedavi edilmesi talebi, İlkadım Belediyesi Sağlık İşleri ekipleri tarafından yerine getirildi.

Tüm ülkeyi etkileyen yeni korona virüsü ile mücadele sürerken bu zorlu dönemde İlkadım ilçesi genelinde alınacak tedbirleri hayata geçirerek dezenfekte çalışmalarını yürüten İlkadım Belediyesi Sağlık İşleri ekipleri, vatandaşların her türlü ihtiyaçlarını karşılama noktasında üstün gayret sarf ediyor. Korona virüs nedeniyle ev karantinasında olan hayvansever vatandaş rahatsızlanan hayvanını tedaviye götürmek için çağrı merkezini arayarak yardım talebinde bulundu. Gelen yardım talebini dikkate alarak Çiftlik Mahallesi, Divitçioğlu Caddesi'nde adrese gelen ekipler, hasta kediyi gerekli tedavisi için OMÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne götürerek muayene ve tedavi ettirdi.

"Her canlı bizim için önemli"

İlkadım'da her canlının önemli olduğuna dikkat çeken İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Sokakta yaşayan yardıma muhtaç dostlarımızın her zaman yanındayız. Onların yaşama tutunması ve onlarla kurduğumuz bağ bizler için çok önemli. Yeryüzündeki hiçbir canlıyı birbirinden ayırmadan aynı sevgi ve şefkatle çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" dedi. - SAMSUN

Hasta kedinin yardımına İlkadım ekipleri koştu
Hasta kedinin yardımına İlkadım ekipleri koştu
Hasta kedinin yardımına İlkadım ekipleri koştu

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Hasta kedinin yardımına İlkadım ekipleri koştu - Son Dakika


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