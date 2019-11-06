Son Dakika Haberleri: Hasta kediye belediye ekipleri sahip çıktı
Son Dakika Güncel Hasta kediye belediye ekipleri sahip çıktı

Hasta kediye belediye ekipleri sahip çıktı

7 saat önce

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde fıtık ameliyatı olan yavru kedi sağlığına kavuştu.

Hasta kediye belediye ekipleri sahip çıktı, System.String[]

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde fıtık ameliyatı olan yavru kedi sağlığına kavuştu.

Körfez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 500 00 50 Çağrı Merkezi'ne gelen bilgiyi değerlendiren ekipler, Atalar Mahallesi'ndeki hasta kediyi alarak, Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirdi.

Körfez Belediyesi Veteriner Hekimi Arzu Demirhan Ergeç tarafından ilk müdahalesi yapılan yavru kedinin, kasık fıtığı olduğu tespit edildi.

Veteriner hekimler tarafından hemen ameliyata alınan yavru kedi, sağlığına kavuştu.

Bir süre daha gözlem altında tutulacak kedi, daha sonra sahibine teslim edilecek.

Kocaeli, Körfez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 03:52 Kaynak: AA
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