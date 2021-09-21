Üye Girişi
Hasta kediyi torbaya koyup çaldılar - Son Dakika

Hasta kediyi torbaya koyup çaldılar

21.09.2021 12:39
Hasta kediyi torbaya koyup çaldılar, System.String[]

Sivas'ta Osman İmirhan'a ait 2 buçuk aylık yavru kedi, kağıt toplayıcıları tarafından torbaya koyularak çalındı.

Sivas'ta Osman İmirhan'a ait 2 buçuk aylık yavru kedi, kağıt toplayıcıları tarafından torbaya koyularak çalındı.

Edinilen bilgilere göre olay, Mevlana Mahallesi 1.sokakta bulunan bir bakkalda meydana geldi. Osman İmirhan 2.5 aylıkken annesi tarafından terk edilen kediyi sahiplendi. İmirhan, yavru kediye bu süreçte gözü gibi baktı. Mahallenin maskotu haline gelen tekir cinsi Arthur isimli kedi geçtiğimiz gün sabah saatlerinde kimliği belirlenemeyen kişilerce çalındı. İddiaya göre, bakkalın önüne gelen iki kağıt toplayıcısı yavru kediyi torbaya koyarak çaldı. Osman İmirhan kedisini bir süre göremeyince endişelendi. Görgü tanığı komşusu genç adama kedisinin iki kağıt toplayıcısı tarafından torbaya koyularak götürüldüğünü söyledi. Daha sonra kamera kayıtlarını inceleyen İmirhan, kedisinin çalındığını anlayınca polis ekiplerine haber verdi. Minik Arthur'un bulunması için polis ekiplerince çalışma başlatılırken İmirhan, tedavisi hala devam eden kedisinin hayatından endişe ediyor.

"Kendisinden kediyi geri getirmesini istiyoruz"

Osman İmirhan, kediyi çalana seslenerek, "Burada küçük bir kediye bakıyorduk. Kendisi 2 buçuk aylıkken annesi tarafından terk edildi. Biz bakmaya başladık. Bu 2 buçuk ayın içerisinde de kendisi bir kaza geçirdi. Aracın altında kaldı bu süre zarfında da biz baktık. Bütün veteriner işlemlerini biz üstlendik. Sağlık karnesi ve kimliği benim üzerime kayıtlı, ismi Artur. Henüz daha iyileşmedi. İyileşmemesinin sebebi de tedavisinin devam ettiği için iki haftada bir iğne yaptırıyorduk kendisine. Dünde 11 buçuk civarında kimliği belirsiz şahıslar tarafından kaçırıldı. Şahısların yüzleri görgü tanıkları ifadeleri ile tespit edip karakola giderek ifade verdik. İfadeler sonucunu bekliyoruz. Kedimizin bulunmasını istiyoruz çünkü hala bağırsağında problem var ve sağ ayağı felç olduğu ve kullanamadığını şu an hala sıkıntılı olduğunu biliyoruz. Bunu duyup görüyorsa da kendisinden kediyi geri getirmesini istiyoruz" dedi.

"Parasal bir değeri yok manevi bir değeri var"

İmirhan, kedinin parasal bir değerinin olmadığını ve manevi değeri olduğunu belirterek, "Boynunda bir tasması vardı. Muhtemelen tasmadan dolayı da ismi yazdığı için değerli parasal yönden bakıyorlar. Parasal bir değeri yok manevi bir değeri var. Satımı asla olamayacak bir hayvan cinsi zaten tekir. Bunu Pet Shop'lara söylediği zaman kediyi kaldırıp çöpe atarlar. Hayvan kendine bakabilecek bir durumda değil. Biz bu hayvanın bir an önce bulunmasını istiyoruz. Kağıt toplayıcı bir kadın ve yanında 18-20 yaşları arasında genç bir çocuk vardı. Çöpün kenarında torbaya sarılıp götürülüyor. Bizim komşumuz görmüş ben görmedim. O gördükten sonra beni aradı sonrasında kamera kayıtlarından izledik ve tespit ettik bu şekilde olduğunu. Yaptığı canice bir hareket. Başkası kendi çocuklarına yapsa bilmiyorum hoşuna gider mi oda can taşıyor bu hayvanda can taşıyor. Alınmasından daha çok zorumuza giden hala rahatsız olması. Bu konu bizi çok rahatsız ediyor ve bir an önce bulunmasını istiyoruz. Bütün karakollar ve sayfalara fotoğraflarını paylaştık. Sadece bulunmasını istiyoruz başkada bir talebimiz yok kedimizi geri istiyoruz" şeklinde konuştu.

Kedinin çalındığı iddia edilen anlar güvelik kamerasına yansıdı. - SİVAS

Hasta kediyi torbaya koyup çaldılar
Hasta kediyi torbaya koyup çaldılar
Hasta kediyi torbaya koyup çaldılar
Hasta kediyi torbaya koyup çaldılar
Hasta kediyi torbaya koyup çaldılar
Hasta kediyi torbaya koyup çaldılar
Hasta kediyi torbaya koyup çaldılar
Hasta kediyi torbaya koyup çaldılar

Polis, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hasta kediyi torbaya koyup çaldılar - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Eski sevgiliden dehşete düşüren plan! Sokak ortasında bıçaklanan kadının çığlıklarına mahalleli yetişti 12:40 Eski sevgiliden dehşete düşüren plan! Sokak ortasında bıçaklanan kadının çığlıklarına mahalleli yetişti Herkes intihar ettiğini sanıyordu, genç kadını 2 ay önce evlendiği kocası öldürmüş 12:27 Herkes intihar ettiğini sanıyordu, genç kadını 2 ay önce evlendiği kocası öldürmüş Son dakika! PKK'nın bombacısı, Diyarbakır'da eylem hazırlığı yaparken yakayı ele verdi! Yunanistan'da 3 yıl suikast eğitimi almış 12:08 Son dakika! PKK'nın bombacısı, Diyarbakır'da eylem hazırlığı yaparken yakayı ele verdi! Yunanistan'da 3 yıl suikast eğitimi almış
El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Twitter'da kendini 11:53 El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Twitter'da kendini "diktatör" olarak tanımladı Türkevi'nin açılışı sırasında Türk bayrağını Cumhurbaşkanı Erdoğan, göndere çekti 11:51 Türkevi'nin açılışı sırasında Türk bayrağını Cumhurbaşkanı Erdoğan, göndere çekti Yiğit Marcus Aral, 5 kişinin saldırısına uğradı! İlk ifadesinde Kerem Kamışlı'nın adını verdi 11:28 Yiğit Marcus Aral, 5 kişinin saldırısına uğradı! İlk ifadesinde Kerem Kamışlı'nın adını verdi
Messi'nin oyundan alınma nedeni açıklandı! Kendisi bile çok şaşıracak 11:00 Messi'nin oyundan alınma nedeni açıklandı! Kendisi bile çok şaşıracak Vitor Pereira'dan olay açıklama! Başakşehir maçından sonra 4 ismin üstünü tamamen çizdi 10:23 Vitor Pereira'dan olay açıklama! Başakşehir maçından sonra 4 ismin üstünü tamamen çizdi

Son Dakika Haberleri
12:50 Yedek kalan Mesut, maç bitiminde Pereira'nın uzattığı eli görmedi
12:39 Eski sevgiliden dehşete düşüren plan! Sokak ortasında bıçaklanan kadının çığlıklarına mahalleli yetişti
12:28 Mehmet Dinçerler ile aşk yaşayan Hadise çocuk özleminden bahsetti: Bir tane istiyorum
12:27 Herkes intihar ettiğini sanıyordu, genç kadını 2 ay önce evlendiği kocası öldürmüş
12:08 Son dakika! PKK'nın bombacısı, Diyarbakır'da eylem hazırlığı yaparken yakayı ele verdi! Yunanistan'da 3 yıl suikast eğitimi almış
12:00 Sosyal medyada gündem oldu! Bir hafta önce Berisha'yı yere göğe sığdıramayan Serdar Ali Çelikler'den şaşırtan u dönüşü
11:56 Dünyada ve Türkiye'de yaşanan son dakika gündem haberleri
11:51 Türkevi'nin açılışı sırasında Türk bayrağını Cumhurbaşkanı Erdoğan, göndere çekti
11:44 Türkiye'nin festivali TEKNOFEST başladı! Ziyaretçileri birçok sürpriz ve etkinlik bekliyor
11:30 Kara Kartal'da 6 sakat, 2 şüpheli! Adana Demir maçı öncesi, Sergen Yalçın ilk 11 çıkarmakta zorluk çekiyor
Yedek kalan Mesut, maç bitiminde Pereira'nın uzattığı eli görmedi Yedek kalan Mesut, maç bitiminde Pereira'nın uzattığı eli görmedi         
12:51
Mehmet Dinçerler ile aşk yaşayan Hadise çocuk özleminden bahsetti: Bir tane istiyorum Mehmet Dinçerler ile aşk yaşayan Hadise çocuk özleminden bahsetti: Bir tane istiyorum         
12:29
Belediyeden örnek hareket! Sıfır dairelerini 84 üniversite öğrencisine tahsis etti Belediyeden örnek hareket! Sıfır dairelerini 84 üniversite öğrencisine tahsis etti         
12:10
Sosyal medyada gündem oldu! Bir hafta önce Berisha'yı yere göğe sığdıramayan Serdar Ali Çelikler'den şaşırtan u dönüşü Sosyal medyada gündem oldu! Bir hafta önce Berisha'yı yere göğe sığdıramayan Serdar Ali Çelikler'den şaşırtan u dönüşü         
12:01
Cinnet getirip babasının boğazını kesti! Ablasına itiraf etti: Babamı bıçakladım, git bak ölmüş mü Cinnet getirip babasının boğazını kesti! Ablasına itiraf etti: Babamı bıçakladım, git bak ölmüş mü         
11:52
Erdoğan'ın da bulunacağı BM toplantısına katılıyor! Brezilya Devlet Başkanı, aşısız olduğu için pizzasını sokakta yedi Erdoğan'ın da bulunacağı BM toplantısına katılıyor! Brezilya Devlet Başkanı, aşısız olduğu için pizzasını sokakta yedi         
11:28
Trafik cezalarında önemli iki detaya dikkat! Tutanakta fotoğraf ve sürücü imzası yoksa karar iptal edilebilir Trafik cezalarında önemli iki detaya dikkat! Tutanakta fotoğraf ve sürücü imzası yoksa karar iptal edilebilir         
11:10
Ehliyet sınavında kopya çekmek için kurduğu sistem şaşkınlık yarattı! Kurduğu böcek ve kamera düzeneği hastanede çıkarıldı Ehliyet sınavında kopya çekmek için kurduğu sistem şaşkınlık yarattı! Kurduğu böcek ve kamera düzeneği hastanede çıkarıldı         
10:50
Yıldız Tilbe kadın hastalığından ameliyat oldu Yıldız Tilbe kadın hastalığından ameliyat oldu         
10:19
Üniversite öğrencileri, kalacak yer bulamayınca Üniversite öğrencileri, kalacak yer bulamayınca "Barınamıyoruz Hareketi" başlattı         
10:15
Son Dakika! Sudan'da bir grup askerin gerçekleştirdiği darbe girişimi başarısız oldu Son Dakika! Sudan'da bir grup askerin gerçekleştirdiği darbe girişimi başarısız oldu         
09:32
Aygün Aydın, çamaşır makinası önünde peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı Aygün Aydın, çamaşır makinası önünde peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı         
09:22
Müge Anlı'nın sır gibi sakladığı 19 yaşındaki kızı ortaya çıktı Müge Anlı'nın sır gibi sakladığı 19 yaşındaki kızı ortaya çıktı         
23:53
Sıfır otomobillerde Sıfır otomobillerde "stokçuluk" iddialarına hem firmadan hem de Honda'dan peş peşe yanıt         
19:29
Meydanda kavga etmek için buluştular! Kadınlar, binlerce insanın önünde yasak aşk yüzünden saç baş birbirlerine girdiler Meydanda kavga etmek için buluştular! Kadınlar, binlerce insanın önünde yasak aşk yüzünden saç baş birbirlerine girdiler         
18:50
Zonguldak'ta Zonguldak'ta "koruyucu etkiyi azaltacak" şekilde aşı yapılan vatandaşlar yeniden aşı olacak         
18:30
Şüphe yaratan olay! Yalnız yaşayan doktor, sandalyesinde oturur vaziyette ölü bulundu Şüphe yaratan olay! Yalnız yaşayan doktor, sandalyesinde oturur vaziyette ölü bulundu         
17:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2021 13:01:50. #1.12#
SON DAKİKA: Hasta kediyi torbaya koyup çaldılar - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement