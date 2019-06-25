Son Dakika Haberleri: Hasta kerkenez koruma altına alındı
Son Dakika Güncel Haber

Hasta kerkenez koruma altına alındı

25 dakika önce

Konya'da, bulunan hasta kerkenez koruma altına alındı.

Hasta kerkenez koruma altına alındı, System.String[]
Konya'da, bulunan hasta kerkenez koruma altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Selçuklu ilçesinde uçamaz halde bir yırtıcı kuş olduğunun haber verilmesi üzerine harekete geçti.
Belirtilen bölgeye giden milli parklar ekipleri, yırtıcı kuşun hasta bir kerkenez olduğunu belirledi. Kerkenez, tedavi için Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliğine teslim edildi.
Kuşun tedavisinin tamamlanmasının ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 10:12 Kaynak: AA
Selçuklu, Doğa Koruma ve Milli Parklar, Konya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Camide üniversiteli kızı zorla öpen 62 yaşındaki sapık: Şeytana uydum 2 üniversite öğrencisinin taciz zanlısı: Kız bakınca bana ilgi duyduğunu sandım Meral Akşener: Erdoğan'ı partiler arası mutabakata davet ediyoruz Dolar yeni güne nasıl başladı? İşte son durum

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 10:37:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hasta kerkenez koruma altına alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]