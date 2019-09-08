Son Dakika Haberleri: Hasta kızı için güreşti, yenilince gözyaşı döktü
Son Dakika Spor Haber

Hasta kızı için güreşti, yenilince gözyaşı döktü

1 saat önce

Antalya'nın Elmalı ilçesinde düzenlenen 667. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nin son 16 turunda rakibine yenilen başpehlivan Ekrem Yavuz, bir haftadır hastanede yatan kızı için çıktığı er meydanında gözyaşlarını tutamadı.

Hasta kızı için güreşti, yenilince gözyaşı döktü, System.String[]

Antalya'nın Elmalı ilçesinde düzenlenen 667. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nin son 16 turunda rakibine yenilen başpehlivan Ekrem Yavuz, bir haftadır hastanede yatan kızı için çıktığı er meydanında gözyaşlarını tutamadı.


"Türk'ün ilk er meydanı" olarak gösterilen Elmalı'daki güreşlerin son gününde 72 başpehlivandan son 16'ya kalanlar, Recep Gürbüz Sahası'nda mücadelelerine başladı.


Son 16 turunda Osman Aynur ile eşleşen Ekrem Yavuz, zorlu mücadeleden altın puanla mağlup ayrılınca, er meydanında gözyaşlarına hakim olamadı.


Karşılaşma sonrasında AA muhabirine açıklama yapan Yavuz, bir hafta önce Çanakkale'deki güreşlerde mücadele ederken, 6 yaşındaki kızının evlerinde talihsiz bir kaza geçirdiğini söyledi.


Diz altında yarık olan ve yan bağları kopan kızının hastanede tedavi altında olduğunu ifade eden Yavuz, "Kaza sırasında güreşte olduğumdan kızımın yanında değildim. O yüzden çok etkilendim. Çaresiz kaldım. Kızım küçük bir operasyon geçirdi. Daha acı bir şeyler de olabilirdi. Çok ucuz atlattık. Geçen haftadan beri üç güreşe katıldım. Şimdi Elmalı'ya geldim. Kızımı hala göremedim. Buradaki güreşlere de kızım için katılmıştım. Zaten bu sahalarda çocuklarımız için uğraşıyoruz." diye konuştu.

Çeyrek final eşleşmeleri

Öte yandan, 667. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

Çeyrek finalde, Ali Gürbüz-Osman Aynur, Orhan Okulu-Serhat Gökmen, İsmail Balaban- Fatih Atlı ve Mehmet Yeşil Yeşil- İsmail Erkal ile karşılaşacak.

Ekrem Yavuz, Antalya, Elmalı, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 01:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son dakikada gelen gole Cumhurbaşkanı Erdoğan işte böyle sevindi!
Antalya Valisi, 30 milyon yıllık mağarada ezan okutturdu Çenesinde çıkan sivilce hayatını kararttı, kızının derdine düştü Çok Güzel Hareketler'in yıldız oyuncusu Ersin Korkut Survivor'da yarışacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.9.2019 15:20:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hasta kızı için güreşti, yenilince gözyaşı döktü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]