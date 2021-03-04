Samsun'da meme tümörü olan sokak köpeği ameliyatla sağlığına kavuşturuldu - Son Dakika

Samsun'da meme tümörü bulunan sokak köpeği ameliyat edilerek iyileştirildi.

İlkadım ilçesinde hayvanseverler tarafından bulunan sokak köpeğine Büyükşehir Belediyesi sahip çıktı.

Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezine getirilen köpek, burada veteriner hekimler tarafından muayene edildi.

Meme tümörü bulunduğu belirlenen ve ameliyata alınan hayvan, sağlığına kavuşturuldu.

Veteriner hekim Paria Tabatabaei, köpeğin tedavisinin yapıldığını belirterek, "Tümörü temizledik. Şu an çok sağlıklı durumda. Yoğun tedavi ve beslenmesi yapılıyor. Eski gücüne ve sağlığına en kısa zamanda kavuşacaktır." ifadesini kullandı.