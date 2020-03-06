Hasta köpeği 14 saat arabada tutan veterinere hayvanseverlerden tepki - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hasta köpeği 14 saat arabada tutan veterinere hayvanseverlerden tepki - Son Dakika

Hasta köpeği 14 saat arabada tutan veterinere hayvanseverlerden tepki

6 saat önce

İstanbul'da özel bir hastanenin otoparkında park halindeki araçta 14 saat aç ve susuz kapalı kalan köpeği gören hayvanseverler duruma tepki gösterdi.

İstanbul'da özel bir hastanenin otoparkında park halindeki araçta 14 saat aç ve susuz kapalı kalan köpeği gören hayvanseverler duruma tepki gösterdi. Hasta köpeği arabada tutan veteriner hekime tepki gösteren hayvanseverler yaşananları sosyal medyada paylaştı.

İddiaya göre, hasta bir köpek İstanbul'da özel bir hastanenin otoparkında park halindeki araçta 14 saat aç ve susuz kapalı kaldı. Köpeğin pencereleri kapalı araçta saatlerce tutulduğunu gören hayvanseverler duruma tepki gösterdi. Hasta köpeği araçta bırakan kişinin Z.S.K. isimli bir veteriner olduğunu öğrenen hayvanseverler aracın yanında beklemeye başladı. Hayvansever vatandaşlar Z.S.K. araca gelene kadar otoparktan ayrılmadı. Bu sırada Z.S.K.'nın görevli olduğu kliniği arayan hayvanseverler klinik çalışanlarının 14 saattir Z.S.K.'ya ulaşamadığını öğrendi.

Bir süre sonra arabanın yanına gelen Z.S.K.'ya hayvanseverler köpeği neden saatlerce arabada bıraktığını sordu. Babası hasta olduğu için acil bir şekilde hastaneye gelmesi gerektiğini söyleyen veteriner Z.S.K., "Ben arada indim baktım. Beni klinikten kimse aramadı. Camlar dışarısı soğuk olduğu için kapalı. Ben acil bir şekilde buraya gelmek zorunda kaldım" dedi.

Köpeği neden aç ve susuz bıraktığının sorulması üzerine ise Z.S.K., "Birkaç gün önce mide kanaması geçirdiği için kontrollü beslenmesi gerekiyor" dedi. Hayvanseverlerin "Bu normal bir yöntem mi?" şeklinde gösterdiği tepkiyi ise "Normal bir yöntem" şeklinde cevapladı. Hayvanseverler yaşananları sosyal medyada paylaştı.

(Sümer Avcı/İHA)

Hasta köpeği 14 saat arabada tutan veterinere hayvanseverlerden tepki

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 11:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Gençlik hastalığı teşhisi konulan 'Fındık' kritik süreci atlattı
Sinan Akçıl ve Emrah sosyal medyada birbirine girdi: Senin bana beste vermeye çapın yetmez Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan tutuklandı Sağlık Bakanı Koca, "İstanbul'da koronavirüs görüldü" iddialarına yanıt verdi: Yeni tip değil human koronavirüs

Son Dakika Haberleri
00:28 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkından ilk fotoğraf
23:37 Cem Yılmaz ve Seranay Sarıkaya aşkından ilk fotoğraf
23:07 Uzun süredir setlerden uzak duran Pelin Karahan setlere dönmek istiyor
21:47 Sinan Akçıl ve Emrah sosyal medyada birbirine girdi: Senin bana beste vermeye çapın yetmez
21:28 Okan Bayülgen'in kızı İstanbul, yıllar sonra görüntülendi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2020 05:15:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hasta köpeği 14 saat arabada tutan veterinere hayvanseverlerden tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]