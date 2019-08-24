Hasta köpeği sahiplenmek için yüzlerce kilometre yol katetti

Ankara'da yaşayan hayvansever Ahmet Demirci, hasta bir köpeğin tedavisini üstlenmek amacıyla yüzlerce kilometre yol katedip Suluova'ya geldi.

Hasta halde bulunarak Amasya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne götürülen yaklaşık 10 aylık köpek, Suluova Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi görevlilerine teslim edildi.

Burada veteriner hekim Mustafa Serkan Mutlu tarafından muayene edilen köpek, "gençlik hastalığı" teşhisiyle Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesine gönderildi.

Burada bir süre tedavi edilen köpek, ardından tekrar Suluova Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine getirildi.

Bu sırada hasta köpeğin durumundan haberdar olan hayvansever Ahmet Demirci, yetkililerle iletişime geçerek hayvanı sahiplenmek istediğini söyledi.

Özel aracıyla Suluova'ya gelen Demirci, köpeği alarak Ankara'ya döndü.

Mutlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendilerine getirildiğinde köpeğin çok susuz ve gıdasız kaldığını, arka bacaklarını da kullanamadığını anlattı.

Uygulanan tedavinin ardından köpeğin iyileşme gösterdiğini, tam sağlığına kavuşması için hayvanın 90 gün kadar daha izlenmesi gerektiğini belirten Mutlu, "Sokak hayvanları, insanların yardımına muhtaçtır. Biz onların yaşam alanlarını gasbediyoruz. Sadece bir kap mama vermenin dışında hastalık gibi durumlarda gereken sorumluluğun yerine getirilmesi çok ciddi önem taşıyor." dedi.

Demirci ise bulduğu yaralı ve hasta hayvanların tedavisi için gönüllü olduğunu aktardı.

Bu köpeği Ankara'da bir veteriner kliniğine götürüp tedavisi ile ilgileneceğini dile getiren Demirci, "Herkesin hayvanlara karşı duyarlı olması gerektiğini düşünüyorum. Hayvanı sevmek, sevginin temelini teşkil eder benim için. Çünkü hayvan sevmeyen ne hayatı ne insanı sevebilir." ifadesini kullandı.

Hasta köpeğin durumuna çok üzüldüğünü vurgulayan Demirci, şöyle devam etti:

"Ankara'dan Suluova'ya 330 kilometre yol geldim. Bir o kadar da Ankara'ya dönmek için yol gideceğim. Zor durumda olan bir hayvanı bir umut tedavi ettirmenin ferahlığıyla diğer hayvanlar için çalışmaya devam edeceğim. Hayvan bir şey söyleyemiyor, acısını belli edemiyor. Onlar Allah'ın dilsiz kullarıdır. Çaresiz durumdalar. Elimden geldiğince tedavilerini sağlamak için girişimlerde bulunuyorum."

Suluova Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezinin oldukça modern ve donanımlı olduğuna dikkati çeken Demirci, bundan dolayı Belediye Başkanı Fatih Üçok ve yetkililere teşekkür etti.

Demirci, "Türkiye genelinde görmek istediğimiz düzeyde bir barınak ve rehabilitasyon merkezi yapılmış burada. Emeği geçen herkesi tebrik ederim. Hayvan dostu Suluova Belediyesine çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Demirci, daha sonra Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Salim Eren'den tedavi reçetesi ve ilaçları ile teslim aldığı köpekle ilçeden ayrıldı.