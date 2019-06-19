Hasta köpek, tedavi için İstanbul'a götürüldü
1 dakika önce
KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde, uyuz hastalığı nedeniyle yüzü ve vücudunun çeşitli yerlerinde kanama ve yara oluşan köpek, tedavi için İstanbul'a götürüldü.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 12:48 Kaynak: DHA
KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde, uyuz hastalığı nedeniyle yüzü ve vücudunun çeşitli yerlerinde kanama ve yara oluşan köpek, tedavi için İstanbul'a götürüldü.
Ermenek Belediyesi zabıta ekipleri, yaralı ve rahatsız olan köpeği fark edince, alıp barınağa götürdü. Veteriner Arzu Çemen da yaptığı kontrolde köpeğin, uyuz hastalığı nedeniyle yüzünün taşlaştığını, vücudunun çeşitli yerlerinde kanama ve yara oluştuğunu belirledi. Köpeğin detaylı tedavisinin yapılması için sokak köpeklerinin tedavisiyle yakından ilgilenen ve merkezi İstanbul'da bulunan Dost Derneği'ne haber verildi. Dernek başkanı Adem Gündüz ve eşi Burcu Gündüz, Ermenek'e gelerek hasta köpeği İstanbul'a götürdü.
- Karaman
İstanbul-Ankara demiryolu hattı aşırı yağış nedeniyle kapatıldı
Yılın Süpervizör Ödülü'nü alan Abdurrahim Albayrak: Transfer görüşmesini yarıda bıraktım
CHP İstanbul Adayı İmamoğlu'ndan TRT'ye: Burası 82 milyonun, beni niye ekrana çıkarmadınız?
Gökhan Özoğuz, İstanbul seçimi öncesi dua etti!