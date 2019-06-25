Son Dakika Haberleri: Hasta köpekten 5 kilogram tümör alındı
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Hasta köpekten 5 kilogram tümör alındı

1 saat önce

Batman Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Ekipleri, karın kısmında yaklaşık 5 kilogram tümör bulunan hasta köpeği ameliyat ederek sağlığına kavuşturdu.

Hasta köpekten 5 kilogram tümör alındı, System.String[]
Batman Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Ekipleri, karın kısmında yaklaşık 5 kilogram tümör bulunan hasta köpeği ameliyat ederek sağlığına kavuşturdu.

Alo 153 ihbar hattına gelen hasta köpek ihbarını değerlendiren Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, hasta köpeği Belediye Hayvan Bakım Evi'ne naklederek tedavi altına aldı. Veteriner hekimler tarafından kontrolleri yapılan hasta köpeğin karın kısmında tespit edilen tümör yaklaşık 2 saat süren ameliyatla alındı. Karın kısmında oluşan tümörün 5 kilogram olduğunu ve yapılan ameliyatla tümörün başarılı bir şekilde alındığını belirten veteriner Tuğba Gökalp Bozan, köpeğin sağlık durumunun iyi olduğunu, gerekli tedavi ve bakımının ardından doğal ortamına bırakılacağını açıkladı. - BATMAN
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 05:04 Kaynak: İHA
Batman Belediyesi, Güncel
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