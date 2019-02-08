Hasta Kurda İlk Müdahale Belediyeden
41 dakika önce
Çankırı'nın Kızılırmak ilçesi Saraycık köyünde vatandaşlar tarafından fark edilerek paniğe yol açan hasta kurda ilk müdahaleyi Çankırı Belediyesi ekipleri yaptı.
Çankırı
'nın Kızılırmak
ilçesi Saraycık
köyünde vatandaşlar tarafından fark edilerek paniğe yol açan hasta kurda ilk müdahaleyi Çankırı Belediyesi ekipleri yaptı.
Uygun bir şekilde bulunduğu bölgeden çıkarılan hasta kurt, ilk yardım tedavisinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar
Bölge Müdürlüğüne teslim edildi. Kurdun tedavisinin Kırıkkale Üniversitesi
Veteriner Fakültesinde devam edeceği bildirildi.
Çankırı'nın Kızılırmak ilçesi Saraycık köyünde hasta olarak bulunan kurt, ilk müdahalenin ardından tedavi altına alındı. Köy halkının korkması sebebi ile köy muhtarının Çankırı Belediyesini bilgilendirmesi üzerine belediye veteriner hekiminin de aralarında bulunduğu ekip, Başkan Hüseyin Boz
'un talimatı ile bölgeye gönderildi. Hasta ve bitkin olduğu görülen kurda ilk müdahale Çankırı Belediyesi ekiplerince gerçekleştirildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğüne teslim edilen kurdun tedavisinin Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesinde devam ettiği ifade edildi. - ÇANKIRI
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 03:31 Kaynak: İHA
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