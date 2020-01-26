Hasta kurtarmaya giden ambulans kara saplandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Hasta kurtarmaya giden ambulans kara saplandı - Son Dakika

Hasta kurtarmaya giden ambulans kara saplandı

6 saat önce

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bir hastayı almaya giden 112 Acil Servis ambulansı kara saplandı.

Hasta kurtarmaya giden ambulans kara saplandı, System.String[]

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bir hastayı almaya giden 112 Acil Servis ambulansı kara saplandı. Köylüler ambulansı halatlarla direklere bağlayarak devrilmesini önledi.


Beytüşşebap ilçesine bağlı Başaran köyünde rahatsızlanan 68 yaşındaki Rihan Gökçe isimli vatandaş için çağrılan 112 Acil Servis ambulansı aşırı yağış nedeniyle kara saplandı. Ambulansta bulunan sağlık çalışanları ve şoför karda mahsur kalınca yürüyerek hastanın evine ulaştı. Evde yapılan ilk müdahalenin ardından hasta, taşınarak ambulansın bulunduğu yere getirildi. Ambulans, köylülerin de yardımı ile kara saplandığı yerden çıkarıldı.


Ferdi Ermağan isimli vatandaş, ambulansı devrilmemesi için halatlarla bağladıklarını söyledi. Ermağan, "Köyümüzde hasta olan bir teyzemizin imdadına yetişen ekipler kar yağışının etkili olduğu köyümüzde zincirli olmasına rağmen çıkamadı ve geri geldi, kara saplandı. Köylüler olarak bu sefer biz ambulansın devrilmemesi için halatlar getirip, kepçe yardımıyla ambulansı çıkardık" dedi.


Ambulansla Beytüşşebap Devlet Hastanesine kaldırılan Rihan Gökçe'nin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. - ŞIRNAK

Acil Servis, Beytüşşebap, Şırnak, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 10:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kız arkadaşını arabada öldürüp köprüden atlayan adamın cesedi bulundu! Olay yerinden ilk kareler geldi
Depremzedenin tarifsiz acısı: Eşim ve oğlum gözlerimin önünde öldü Elazığlı depremzede herkesin aksine kendine sitem etti: O kadar parayı mezara mı götüreceğiz? Bize her şey müstahak Son dakika: Otomobilindeki kız arkadaşını öldürüp köprüden atlayarak intihar etti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2020 16:45:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hasta kurtarmaya giden ambulans kara saplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]