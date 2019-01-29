Hasta Kurtarmaya Giden İş Makinesi Şarampole Yuvarlandı: 1 Yaralı
1 saat önce
Van'ın Bahçesaray ilçesinde hastaya ulaşmak için yol açma çalışması yapan iş makinesi şarampole yuvarlanırken, operatörü ise yaralandı.
Van
'ın Bahçesaray
ilçesinde hastaya ulaşmak için yol açma çalışması yapan iş makinesi şarampole yuvarlanırken, operatörü ise yaralandı.
Bahçesaray ilçesine bağlı Yaşlıkavak Mahallesi'nde rahatsızlanan bir hastaya ulaşmak için 112 Acil Servis
ekiplerine desteğe giden karla mücadele ekibine bağlı iş makinesi, yol açma çalışmaları esnasında yoğun tipiden ötürü kontrolü kaybedilerek şarampole yuvarlandı. Karla mücadele ve sağlık ekipleri, meydana gelen kazanın ardından yaralanan operatör Emin Uygur
'un ilk müdahalesi olay yerinde yaptı. Ardından yaralı personel, Bahçesaray Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Uygur'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Uygur'un hastaneye ulaştırılmasının ardından Yaşlıkavak Mahallesi'nde rahatsızlanan hasta kadın da, karla mücadele ekiplerince kurtarılarak aynı hastanede tedavi altına alındı. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 05:12 Kaynak: İHA
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