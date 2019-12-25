Hasta kurtarmaya giden sağlık ekibi tipi nedeniyle mahsur kaldı - Son Dakika

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Hasta kurtarmaya giden sağlık ekibi tipi nedeniyle mahsur kaldı
6 saat önce
Sivas'ın Gürün ilçesinde hastaya yardıma giden 112 ekipleri, tipi nedeniyle mahsur kalınca imdatlarına Özel İdare ekipleri yetişti.
Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 08:02 Kaynak: İHA
Sivas'ın Gürün ilçesinde hastaya yardıma giden 112 ekipleri, tipi nedeniyle mahsur kalınca imdatlarına Özel İdare ekipleri yetişti.
Sivas'ın Gürün ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Gürün ilçesine 41 kilometre mesafede bulunan Başören köyünde rahatsızlanan KOAH hastası A.D. 112 ekiplerinden yardım istedi. A.D.'yi hastaneye ulaştırmak için ambulans ile köy istikametine hareket eden 112 ekipleri tipiye yakalanıp mahsur kaldı. Gürün ilçesi Özel İdaresi ekipleri mahsur kalan sağlık çalışanlarının imdadına yetişti. Yolun açılması ile KOAH hastası alınarak Gürün Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı. - SİVAS
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