Hasta Kurtarmaya Giderken Yaralandı
1 saat önce
Van'ın Bahçesaray ilçesinde hastaya ulaşmak için yol açma çalışması yaparken şarampole devrilen iş makinesinin operatörü yaralandı.
Van
'ın Bahçesaray
ilçesinde hastaya ulaşmak için yol açma çalışması yaparken şarampole devrilen iş makinesinin operatörü yaralandı.
İlçeye bağlı Yaşlıkavak Mahallesi'nde rahatsızlanan bir kadına ulaşmak için 112 Acil Servis
ekiplerine desteğe giden karla mücadele ekibinde görevli iş makinesi operatörü Emin Uygur
, yol açma çalışmaları esnasında yoğun tipiden ötürü aracının kontrolünü kaybederek şarampole yuvarlandı.
Sağlık ekipleri, yaralanan Uygur'u ilk müdahalesini olay yerinde yaptıktan sonra Bahçesaray Devlet Hastanesine götürdü.
Daha sonra Yaşlıkavak Mahallesi'nde rahatsızlanan hastaya ulaşan ekipler, kadını da hastaneye kaldırdı.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 09:21 Kaynak: AA
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