Hasta muayene eden doktor ile sekreterine saldıran kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hasta muayene eden doktor ile sekreterine saldıran kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Hasta muayene eden doktor ile sekreterine saldıran kişi gözaltına alındı

6 saat önce

Mersin'de hasta muayene eden doktor ile sekreterine saldıran kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Hasta muayene eden doktor ile sekreterine saldıran kişi gözaltına alındı, System.String[]

Mersin'de hasta muayene eden doktor ile sekreterine saldıran kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, yaptığı yazılı açıklamada, 17 Aralık'ta Tarsus Devlet Hastanesinin ortopedi polikliniğinde görevli doktor Alper Cansever ile sekreteri H.Ç'nin, hastayla ilgilenirken içeriye giren M.A'nın saldırısına uğradıklarını belirtti.

Saldırının ardından "beyaz kod" işlemi başlatılarak güvenlik güçlerinin hızla hastaneye yönlendirildiği bilgisini veren Bahçacı, saldırganın gözaltına alındığını ifade etti.

Bahçacı, sağlıkta şiddete tolerans göstermeyeceklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Şifa veren ellere vefa bekliyoruz. Görevi başında saldırıya maruz kalan çalışanlarımızın her zaman yanında olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Bakanlığımızın yaptığı düzenlemeler kapsamında şiddete maruz kalan çalışanlarımıza kurumumuz bünyesinde görevli avukatlarımız vasıtasıyla her türlü hukuki ve idari desteği sağlıyoruz. Zanlının hak ettiği cezayı almasını istiyoruz.

Sağlık çalışanları olarak bizlerin, halkımızdan ve adaletten beklentimiz içimizde bulunan şiddete meyilli kişilerin adalet önünde hak ettikleri en ağır cezayla cezalandırılmalarıdır."

Tarsus, Aralık, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 10:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Müziğe kendini kaptıran temizlik işçisinin dansı sosyal medyayı salladı
Uludağ'da kaybolan dağcının eşi cenazede sinir krizi geçirdi Balina kusmuğu operasyonu! Değeri tamı tamına 2,5 milyon TL Halay çekerek sokağı temizleyen işçi, bir maaş ikramiye ile ödüllendirildi

Son Dakika Haberleri
04:27 Bursa'da kaçak kazı yapan 15 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
04:20 Çatalca'da Durusu Gölü'ne açılan 3 kişiden 2'si kayboldu, 1 kişi kurtarıldı (EK) - Son Dakika
04:11 Çatalca'da Durusu Gölü'ne açılan 3 kişiden 2'si kayboldu, 1 kişi kurtarıldı (EK) - Son Dakika
04:11 Çatalca'da durusu gölü'ne açılan 3 kişiden 2'si kayboldu, 1 kişi kurtarıldı - Son Dakika
04:07 Çatalca'da Durusu Gölü'ne açılan 3 kişiden 2'si kayboldu, 1 kişi kurtarıldı (EK) - Son Dakika
23:38 Marmara Üniversitesi'nden Şehir Üniversitesi açıklaması - Son Dakika
20:10 İnanılmaz kaza! Yolcu şoförün üzerine düşünce araç şarampole devrildi: 5 yaralı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 04:32:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hasta muayene eden doktor ile sekreterine saldıran kişi gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]