Hasta nakil ambulansı Türkiye'nin her yerinde - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hasta nakil ambulansı Türkiye'nin her yerinde - Son Dakika

Hasta nakil ambulansı Türkiye'nin her yerinde

6 saat önce

Akçakoca Belediyesi, tam donanımlı ambulans ile Türkiye'nin her noktasına hastaların sağlık kuruluşlarına nakli sağlanıyor.

Hasta nakil ambulansı Türkiye'nin her yerinde, System.String[]

Akçakoca Belediyesi, tam donanımlı ambulans ile Türkiye'nin her noktasına hastaların sağlık kuruluşlarına nakli sağlanıyor.


Akçakoca Belediye Başkanı Okan yanmazın talimatı ile hayata geçirilen tam donanımlı ambulans ilçe halkının hizmetine sunuldu. Alo 153 Çağrı Merkezi'ni arayıp, muayene ve tedavi olmak için sağlık kuruluşlarına gitmek istediğini söyleyen vatandaşlar, uzman sağlık personelinin refakatinde tam donanımlı ambulanslarla hastanelere ulaştırılıyor


Akçakoca Belediyesi'nin yeni uygulamaya koyduğu hasta nakil ambulansının ücretsiz hizmeti hakkında açıklama yapan Başkan Okan Yanmaz "Biliyorsunuz seçim zamanı söz verdiğimiz gibi Akçakocalı hemşerilerimizi, vatandaşlarımızı hastalarımızı istedikleri zaman 7/24 istedikleri hastaneye sevk edeceğimizin sözünü vermiştik. Her hangi bir ücret talep etmeden Türkiye Cumhuriyeti'nin her yerine götürme taahhütlünde bulunmuştum. Bu taahhüdü de gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Ambulansımız tam teşekküllü ambulans olarak sağlık bakanlığımızdan bize verildi. Bu hizmetimizde başladı herkese hayırlı uğurlu olsun, Cenab-ı Allah herkese sağlık sıhhat versin, hastalıktan ve hastanelerden vatandaşlarımız uzak dursun ama onlarsız da biliyorsunuz hayat olmuyor. Hayatın gerçekleri var. Bizde bu hayatın gerçekleri ve zorluklarında, vatandaşlarımıza en iyi şekilde nasıl yardımcı olabiliriz ilkesiyle her zaman hizmet vermeye devam edeceğiz" dedi. - DÜZCE

Akçakoca, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 04:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

(Havadan görüntülerle) TÜRKİYE'NİN İLK ATATÜRK ANITI BAKIMSIZLIK İÇİNDE
Türk havacılık devi Atlasglobal iflasını açıklayacak Galatasaray, Türkiye Kupası'ndan elendi ABD Büyükelçiliği'nin videolu İdlib paylaşımına Rusya'dan dikkat çeken yanıt: Takdiri size bırakıyoruz

Son Dakika Haberleri
23:00 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisiyle ilgili, ünlü komedyenin eski eşi Ahu Yağtu'dan yorum geldi
22:08 Gökhan Töre yeni sevgilisiyle ilk fotoğrafını paylaştı
21:27 Aldatıldığını doğrulayan Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'nun sözleri ortaya çıktı: Defne beni aldattı
20:09 Hollywood yıldızı Jennifer Aniston, 51. yaşını Interview Dergisi'ne verdiği pozlarla kutladı
19:35 Mine Tugay'ın balkon pozu takipçileri tarafından çok beğenildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 23:10:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hasta nakil ambulansı Türkiye'nin her yerinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]