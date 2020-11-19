Hasta nakil ambulanslarıyla hizmet devam ediyor - Son Dakika

Muğla Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde 1455 kişiye hasta nakil hizmeti verdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, belediyenin bünyesinde bulunan hasta nakil ambulanslarının her hasta naklinin ardından dezenfekte edildiği bildirildi.

Nakil sırasında Büyükşehir Belediyesi ambulans personelinin, hem kendi hem de hastanın sağlığı açısından gerekli tüm koruyucu önlemleri alarak hastanın naklini gerçekleştirdiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Büyükşehir Belediyesi salgın döneminde hijyen kurallarına dikkat ederek 1455 kişiye 4 bin 238 hasta nakil hizmeti sağladı. Muğla genelinde 12 hasta nakil ambulansıyla hizmet veren Büyükşehir Belediyesi, bugüne kadar 38 Bin 732 hasta nakil işlemi gerçekleştirdi. Uzman ekipler ve donanımlı araçlarla yapılan hasta naklinde yaşlı, yatağa bağımlı, engelli hastalar, evden sağlık kuruluşuna, sağlık kuruluşundan eve nakledilerek sağlık hizmetinden yararlanması sağlanıyor."