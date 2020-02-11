Hasta nakleden ambulans otomobille çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Tokat'ta hasta taşıyan ambulans ile otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre saat 12.20 sularında kent merkezinde bulunan Atatürk Köprüsü Kavşağı'nda meydana geldi. Zile Devlet Hastanesinden aldığı hastayı Tokat Devlet Hastanesine nakleden Ö.S. (31) idaresindeki 60 BC 147 plakalı ambulans, Işıklı Kavşağı'nda S.D. (54) idaresindeki 60 ZU 237 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın vatandaşlar tarafından 112 ekiplerine bildirilmesiyle birlikte olay yerine çok sayıda ambulans ve polis sevk edildi. Yaralanan otomobil sürücüsü S.T. olay yerine gelen 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ambulansta bulunan hasta ve personelin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - TOKAT