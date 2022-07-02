Hasta nakli gerçekleştiren ambulans alev aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Hasta nakli gerçekleştiren ambulans alev aldı

02.07.2022 10:18
Hasta nakli gerçekleştiren ambulans alev aldı

Denizli'de hasta nakli gerçekleştiren ambulans seyir halindeyken motor kısmından alev aldı.

Denizli'de hasta nakli gerçekleştiren ambulans seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangının ardından hasta başka bir ambulansla hastaneye götürüldü.

Olay, Çal ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde bulunan Servergazi Hastanesi'nde yatmak olan A.K., Bekilli ilçesindeki hastaneye götürülmek üzere ambulansa alındı. Bekilli ilçesine doğru seyir halinde olan ambulansın Çal ilçesinde motor kısmından dumanlar yükseldi. Sürücüsünün durumu fark etmesine üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri dumanların yerini bıraktığı alevleri kısa sürede söndürdü. Bu sırada sedyeyle dışarı çıkarılan A.K., başka bir ambulansa alınarak Bekilli ilçesine götürüldü. - DENİZLİ

YORUMLAR
500
Son dakika... Denizli'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 bebek öldü, 4 kişi yaralandı Son dakika... Denizli'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 bebek öldü, 4 kişi yaralandı
Kaynak: İHA

İtfaiye, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hasta nakli gerçekleştiren ambulans alev aldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:37 Akaryakıtta indirim! Benzin 2 lira 13 kuruş, LPG 1 lira 71 kuruş düştü
00:34 Ali Koç, oyuncu Ufuk Özkan'a "Hangi takımlısın?" diye sordu, aldığı yanıta verdiği cevap sosyal medyada gündem oldu
00:26 Ali Koç'tan TFF'nin yeni başkanına övgü dolu sözler: Daha adil bir rekabet olacağını görüyorum
00:07 Ek gösterge ve öğrenci affını da içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
23:57 Kazımcan Karataş Galatasaray'da! Transfer ücreti ise 21 milyon TL
23:31 Cedi Osman ve Ebru Şahin Kuzey Makedonya'da evlendi! Gelinlik sosyal medyayı ikiye böldü
22:48 Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor! Andrea Belotti için görüşmeler başladı
22:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk-İş Başkanı Atalay'a: Gırtlağımızı sıkmasınlar sonra
21:57 Mevlüt Erdinç, Fransa 4. Lig takımı Racing Besançon'a transfer oldu
21:45 Sigara kullananlara kötü haber! 2 TL zam geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2022 10:23:38. #1.13#
SON DAKİKA: Hasta nakli gerçekleştiren ambulans alev aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement