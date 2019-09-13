Son Dakika Haberleri: Hasta nakli yapan ambulans devrildi: 5 yaralı
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Hasta nakli yapan ambulans devrildi: 5 yaralı

21 dakika önce

Denizli'de kayganlaşan yolda kontrolden çıkan ambulansın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada hastalarla birlikte 5 kişi yaralandı.

Hasta nakli yapan ambulans devrildi: 5 yaralı, System.String[]

Denizli'de kayganlaşan yolda kontrolden çıkan ambulansın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada hastalarla birlikte 5 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, kaza Sarayköy ilçesi Tosunlar Mahallesi yakınlarından meydana geldi. Güney ilçesinde hasta nakli yaptığı öğrenilen H.G. idaresindeki 20 BS 639 plakalı ambulans aşırı yağıştan dolayı kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, sürücü ile birlikte ambulans içerisinde bulunan personeller G.D., B.Ö., ile hasta Ahmet Argun ve yakını Fatma Argun yaralandı. Yaralıları olay yerine gelen Denizli Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler araç içerisinden çıkardı. Yaralılar olay yerine gelen başka ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.


Kazanın ardından soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Denizli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 06:26 Kaynak: İHA
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