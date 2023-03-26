Hasta olmadığı halde rapor alıp tatile giden çalışan ve raporu düzenleyenler hakkında dava açıldı - Son Dakika
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Hasta olmadığı halde rapor alıp tatile giden çalışan ve raporu düzenleyenler hakkında dava açıldı

26.03.2023 16:45
Hasta olmadığı halde rapor alıp tatile giden çalışan ve raporu düzenleyenler hakkında dava açıldı

Konya'da işverenine hasta olduğunu söyleyerek, 4 gün iş göremez raporu alıp tatile giden kişi ve ona rapor konusunda yardım ettiği öne sürülen doktor ile hemşire hakkında dava açıldı.

Konya'da işverenine hasta olduğunu söyleyerek, 4 gün iş göremez raporu alıp tatile giden kişi ve ona rapor konusunda yardım ettiği öne sürülen doktor ile hemşire hakkında dava açıldı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan, Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, olaya ilişkin detay ve değerlendirmelere yer verildi.

Rehabilitasyon merkezinde fizyoterapist olarak çalışan S.U'nun hastaneye gitmeden, burada çalışan tanıdığı vasıtasıyla sağlık raporu aldığı, olay günü Mersin'de olduğunun tespit edildiği, şüphelinin de hastaneye gitmeden rapor aldığını kabul ettiği belirtilen iddianamede, S.U'nun raporu iş yerine verdiği, rapor gereği SGK tarafından kendisine 369,51 lira iş göremezlik ücreti ödendiği tespitine yer verildi.

S.U'nun iş göremezlik raporu karşılığı SGK'den altığı ücret nedeniyle kamu kurumunu zarara uğrattığı için "dolandırıcılık", alınan rapor nedeniyle de "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliğine iştirak" suçlarını işlediği için 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

S.U'ya yardım ettiği tespit edilen doktor Ö.T. Ç. ve hemşire E.T'nin de "görevi kötüye kullanma ve resmi belgede sahtecilik" suçlarından 11'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmaları talep edildi.

Kaynak: AA
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Cumhuriyet, Mersin, Konya, Güncel, Son Dakika

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