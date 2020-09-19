Hasta pozitif olduğunu öğrenmeden filyasyon kapıda - Son Dakika

Hasta pozitif olduğunu öğrenmeden filyasyon kapıda

19 testi pozitif çıkan hastalara ulaşıp, temaslıların kısa sürede belirlenmesi için filyasyon çalışması kapsamında 'Mekansal İş Zekası' uygulamasını hayata geçirdi.

Hasta pozitif olduğunu öğrenmeden filyasyon kapıda, System.String[]

19 testi pozitif çıkan hastalara ulaşıp, temaslıların kısa sürede belirlenmesi için filyasyon çalışması kapsamında 'Mekansal İş Zekası' uygulamasını hayata geçirdi. Sistem sayesinde bazen hastalar pozitif olduğunu öğrenmeden filyasyon ekibini kapıda görüyor.

Bakanlık, yaklaşık 1 ay önce tüm Türkiye genelinde filyasyon ekiplerinin hastalara daha hızlı ulaşması için Mekansal İş Zekası uygulamasını kullanıma açtı. Ankara'nın Sincan ilçesinde filyasyon ekiplerinin uygulama kapsamında pozitif bir hastaya ulaşıp, müdahale etmesini DHA görüntüledi. Uygulama kapsamında; testi pozitif çıkan hastanın ev bilgisi konumu sistemdeki harita üzerinde 'kırmızı' nokta ile gösteriliyor. İlçe Sağlık Müdürlükleri merkezindeki görevliler harita üzerinde kırmızı adresi görünce, sahada bulunan en yakın filyasyon ekibini adrese yönlendiriyor. Ekipler, pozitifli hastaya ulaştığında haritada kırmızı nokta kahverengiye dönüyor. Ekipler hastanın tedavi sürecini planlayıp, gerektiğinde ilaçlarını teslim ediyor ya da hastaneye sevkini sağlıyor. Bir taraftan da pozitif hastanın temaslılarının tespiti için çalışma yapılıyor. Hastanın temaslı yakınlarının sağlık durumları sorgulanıyor. Semptom gösterenlerden de PCR testi için sürüntü örneği alınıyor. İşlemlerin bitmesiyle birlikte haritadaki konum bilgisi yeşile dönmüş oluyor.

'BİZE BAĞLI 40 TANE FİLYASYON EKİBİMİZ VAR'Sincan İlçe Sağlık Müdürü Dr. İbrahim Ünlü, sistemin çok kullanışlı olduğunu ve işlerini çok kolaylaştırdığını söyledi. Ünlü, "Bilgisayar ekranında, bir hastanın testinin pozitif olduğunu ilgili laboratuvar onayladığı an biz de bunu bu sistemde görüyoruz. ve bizim sahada 40 tane bize bağlı filyasyon ekibimiz var. Bunları biz sistemde yeşil renkte bilgisayar ekranında konumlarında görüyoruz. O vakaya en yakın hangi ekibimiz varsa hemen o konuma yönlendiriyoruz. Ekibimiz şahsın evine gidiyor ve testi pozitif çıkmış kişinin temaslısı varsa bunu soruyoruz. Orada pozitifli kişiye zaten bir tedavi başlıyor. Eğer o kişinin başka rahatsızlıkları da varsa, yaş sınırları yüksekse yani risk durumu yüksek bir kişiyse duruma göre hastaneye de sevkini sağlıyoruz. Temaslı tespitlerimizi de yapıyoruz ve oradan ayrılıyoruz" diye konuştu.'HASTAMIZ POZİTİF OLDUĞUNU ÖĞRENMEDEN KAPIDAYIZ'Filyasyon ekibinde görev yapan diş hekimi Cansu Perçin, "Yeni geçtiğimiz bu uygulama çok hızlı işlediği için bazen hastamız pozitif olduğunu öğrenmeden biz kapılarında oluyoruz. Eğer temaslıları eklenmediyse telefon üzerinden bilgilerini alarak temaslı oldukları kişileri sisteme ekliyoruz. Genel durumlarını öğreniyoruz. İlaç verilmediyse ilaçlarını veriyoruz. Örneğin bugün burada ilk önce vakanın eşiyle iletişime geçtik. İlaç başlandığını öğrendik. O yüzden hastamıza ilaç getirmedik. Hastamızın genel durumu şu an iyi. Ama temaslılardan kızında semptomların olduğunu ve eşinin ve diğer 2 oğlunun iyi olduğunu öğrendik. O yüzden semptom için bir barkod hazırlayıp filyasyon işlemlerimizi tamamladıktan sonra en sonda hastamızın kızından numune alıp evden ayrılıyoruz" ifadelerini kullandı.

Sincan İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde filyasyon saha ekiplerinin koordinasyon sorumlusu Cemile Aksel, "Sahadaki filyasyon çalışmasını koordine eden birimiz biz. Sahayla sürekli etkileşim içerisindeyiz. Gün içerisinde ara ara çok gidilmesi gereken evler de oluyor. Onlara da yine anlık saha ekiplerimizi muhakkak oluşturuyoruz" dedi.

HABER-KAMERA: Kaan ULU- Muhammet BAYRAM- Harun ÖZALP/ ANKARA,


Koronavirüs, Ankara, Sincan, İlaç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 11:10 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hasta pozitif olduğunu öğrenmeden filyasyon kapıda - Son Dakika

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