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Hasta Refakatçi Eğitimi köylerde de verilmeye başlandı - Son Dakika

Hasta Refakatçi Eğitimi köylerde de verilmeye başlandı

09.07.2021 11:08
Hasta Refakatçi Eğitimi köylerde de verilmeye başlandı, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaeli'nin tüm köylerinde verilecek olan Hasta Refakatçi Eğitimi'ne İzmit'in köylerinden başlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaeli'nin tüm köylerinde verilecek olan Hasta Refakatçi Eğitimi'ne İzmit'in köylerinden başlandı. Köy muhtarları vasıtasıyla tespit edilen 45 yatalak hastaya ve hasta yakınlarına, deneyimli hemşireler tarafından Hasta Refakatçi Eğitimi verildi.

BUGÜNE KADAR İZMİT'TE 1200 HASTAYA EĞİTİM VERİLDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü personeli tarafından İzmit'in köylerinde yaşayan vatandaşlara Hasta Refakatçi Eğitimi verildi. İzmit ilçesine bağlı muhtarlar vasıtasıyla tespit edilen ve çeşitli rahatsızlıklardan dolayı yatağa bağımlı olarak yaşayıp bakıma muhtaç olan 45 yatalak hastaya ve hastaların refakatçilerine, deneyimli eğitim hemşireleri tarafından verilen eğitim kapsamında; yatak yaralarının engellenmesi, hastanın temizlik ihtiyaçları, cilt bakımı, tırnak kesimi, banyo, hastaların beslenme ve ilaç kullanımı, fiziksel egzersizler ve psikolojik destek konularında bilgiler aktarıldı. Bu eğitimler ile birlikte bugüne kadar İzmit ilçesinde de toplamda 1200 yatalak hastaya Hasta Refakatçi Eğitimi verilmiş oldu.

BÜYÜKŞEHİR'İN BİZLERİ DÜŞÜNMESİ ÇOK ANLAMLI

Hasta Refakatçi Eğitimi alan hastalardan ve yakınlarından bazıları memnuniyetlerini şu şekilde dile getirdi: "Bizim gibi yaşı ilerleyenlerin yaşlılığa bağlı birçok hastalığı var. Diyaliz, kalp yetmezliği, solunum güçlüğü, böbrek yetmezliği, felç gibi hastalıklarımız var. Büyükşehir'in bu anlamda bizleri düşünmesi, bizlere destek olması çok anlamlı". Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin vermiş olduğu bu eğitimden ve personelin ilgisinden dolayı çok minnettar olduklarını belirten vatandaşlar; "Yağmur demiyorlar, kar demiyorlar geliyorlar. Hizmeti aksatmadan devam ettiriyorlar. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dediler.

DENEYİMLİ HEMŞİRELERDEN DETAYLI EĞİTİM

Deneyimli hemşireler tarafından verilen eğitimlerde; akciğerlerin güçlenmesine yönelik solunum egzersizlerinin nasıl yapıldığı, solunum güçlüğü çeken hastaların kıyafetlerinin kokulu deterjanlarla yıkanmamasının önemi, hastayı belirli aralıklarla hareket ettirmenin önemi, sebze ağırlıklı beslenmesinin hasta sağlığına olan katkısı, vatandaşların acil durumlarda hangi numaraları aramalarının gerektiği gibi konularda detaylı bilgiler aktarıldı.

BAŞVURULAR 153 ÇAĞRI MERKEZİ'NE

Diğer ilçe köylerin de verilecek olan Hasta Refakatçi Eğitimi almak isteyen hasta yakınlarının 153 numaralı Çağrı Merkezi'ni arayıp randevu oluşturmaları gerekiyor. Herhangi bir hastalık sonucunda yatağa bağımlı ve bakıma muhtaç durumda olan hastaların bakımını üstlenen aile bireylerine uzman eğitim hemşireleri tarafından hastanın evinde ya da uygun görülen bir eğitim merkezinde uygulamalı olarak eğitim veriliyor. Yatalak olan hastalar ayrıca Hasta Nakil Hizmeti'nden de faydalanabiliyor. Evlerinden alınıp hastaneye götürülen vatandaşlar, tedaviden sonra evlerine geri getiriliyor.

Hasta Refakatçi Eğitimi köylerde de verilmeye başlandı

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Cilt Bakımı, Kocaeli, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Hasta Refakatçi Eğitimi köylerde de verilmeye başlandı - Son Dakika


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