Hasta refakatçileri yeterli su tüketmiyor - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Hasta refakatçileri yeterli su tüketmiyor - Son Dakika

Hasta refakatçileri yeterli su tüketmiyor

17 dakika önce

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde yatarak tedavi gören yakınlarına refakat eden 608 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırmada, hasta yakınlarının yüzde 73'ünün günlük su tüketiminin önerilen miktarın altında olduğu tespit edildi.

Hasta refakatçileri yeterli su tüketmiyor, System.String[]

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde yatarak tedavi gören yakınlarına refakat eden 608 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırmada, hasta yakınlarının yüzde 73'ünün günlük su tüketiminin önerilen miktarın altında olduğu tespit edildi.

KTÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Topbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşamın devamı için suyun vazgeçilmez bir kaynak olduğunu, insan vücudunun tüm fonksiyonlarına katılarak yaşam ve sağlıkta çok önemli bir rol oynadığını söyledi.

Hasta yakınlarının, hastanede kaldıkları süre boyunca pek çok nedenle suya ihtiyaç duyduklarını ifade eden Topbaş, "Hasta yakınlarının ihtiyaçlarına yönelik temiz, güvenilir ve ekonomik su kaynağına ulaşımı oldukça önemlidir. Suya yeterli miktarda ulaşamama, sağlıksız yollardan suya ulaşma, su tüketiminin yetersiz olması gibi sonuçlar doğurabilir." dedi.

Topbaş, hasta yakınlarının su ve sıvı tüketim miktarları ile bunu etkileyen faktörlerin saptanması amacıyla araştırma yaptıklarını vurguladı.

Araştırmayı, Dr. İrem Dilaver, Dr. Kübra Şahin, Dr. Gözde Üstündağ, Prof. Dr. Gamze Çan, Prof. Dr. Ercüment Beyhun, Doktor Öğretim Üyesi Sevil Turhan'ın yer aldığı ekiple gerçekleştirdiklerine işaret eden Topbaş, KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde çeşitli servislerde yatarak tedavi gören 608 hastanın refakatçisinin su ve sıvı tüketimleri ile bunları etkileyen faktörleri değerlendirdiklerini aktardı.

Ulusal Tıp Akademisi tarafından su ve içeceklerden günlük olarak alınması gereken sıvı miktarının yetişkin erkekler için 3 litre, kadınlar için ise 2,2 litre önerildiğinin altını çizen Topbaş, şu değerlendirmede bulundu:

"Araştırmada hasta yakınlarının içme amaçlı günlük sıvı tüketim miktarı erkekler için ortalama 2,4 litre, kadınlar için 1,6 litre olarak belirlendi. Hasta yakınlarının yüzde 73'ünün günlük sıvı tüket miktarı önerilen miktarın altında saptanmıştır. Ayrıca hasta yakınlarının yaklaşık yarısı hastanede kaldıkları süre boyunca su tüketimlerinin azaldığını belirtmiş olup, bunda kendini ihmal etme, su almak için vakit bulamama gibi sebepler dikkat çekmektedir."

Topbaş, su ve sıvı tüketiminin önemi hakkında toplumsal bir bilinçlendirme sağlanmasına yönelik aktiviteler yapılmasını, hastane yönetimleri tarafından hasta yakınlarının temiz ve güvenilir suya temiz bir ortamda erişmesi için imkanlar oluşturulmasını önerdi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 11:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Öğrenci servisi şoförünün üzerine tiner döküp yakan kadın tutuklandı
İdlib şehidi Mecit Demir, son yolculuğuna uğurlandı Fenerbahçeli taraftarlar, Ersun Yanal'ı istifaya davet etti! Emrah'ın oğlu Tayfun zorlu geçen çocukluğunu anlattı: Herkes okuldayken ben DNA testi oluyordum

Son Dakika Haberleri
10:28 Kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden Mehmet Ali Erbil'in tedavisine evde devam ediliyor
10:25 İtalya'da Can Yaman'a yoğun ilgi
09:46 Katy Perry 'American Idol' setinde bayıldı!
08:50 Elisabeth Mas ile Caner Karaloğlu'nun boşanma davasında ara karar açıklandı
08:45 Merve Nur Başbuğ ile Erol Özmandıracı arasındaki ev davasında karar çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2020 11:17:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hasta refakatçileri yeterli su tüketmiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]